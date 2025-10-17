Šokantna ispovijest bivšeg muža Britney Spears: 'Šmrkala je kokain dok je dojila djecu'

Bivša američka megapopularna pjevačica Britney Spears (43) opet se našla pod kritikama nakon što je njezin bivši suprug Kevin Federline u novoobljavljenim memoarima iznio šokantne tvrdnje o njihovu braku i roditeljstvu.

Foto: Profimedia

U knjizi You Thought You Knew 47-godišnji Federline prisjeća se burnih godina koje je proveo s pop zvijezdom, s kojom ima sinove Seana Prestona (20) i Jaydena Jamesa (19).

Tvrdi da je Spears u vrijeme trudnoće konzumirala alkohol, a jednom čak i kokain i to neposredno prije nego što je dojila djecu, piše People.

Pokušao ju je razumjeti

"Prvi put sam osjetio da nešto nije u redu kada je počela piti dok je bila trudna i uzimala lijekove. Ta kombinacija bila je... opasna, iskreno rečeno, katastrofalna. Par čaša vina na nju bi djelovalo kao cijela boca zbog terapije koju je uzimala“, napisao je.

Foto: Infusla-313

Dodao je da je pokušavao razumjeti Britney, svjestan koliko je pritiska trpjela zbog slave, te da je alkohol i lijekove koristila kao način bijega. Prema njegovim riječima, sve je kulminiralo u listopadu 2006. na njegovoj promociji albuma. Britney, koja je rekla da će ostati kod kuće s djecom, uključujući tada šest tjedana starog Jaydena, iznenada se pojavila i počela uzimati kokain s prijateljicom, poznatom glumicom.

"Bio sam šokiran. Nisam je osuđivao zbog droge, ali obojica naših sinova bila su dojenčad. Vidio sam je ranije kako pije i doji i to me jako uznemirilo zbog djece,“ opisao je Federline. Tvrdi da ju je tada zamolio da ne ide kući dojiti, na što je Britney navodno reagirala burno i zalila ga pićem.

"To je bila posljednja kap. Njezina reakcija. Tu je sve završilo,“ zaključio je.

Spears je u svojoj autobiografiji The Woman in Me iz 2023. godine negirala da je ikada imala problem s alkoholom i teškim drogama. „Nikada nisam imala interesa za teške droge,“ napisala je. Spears se potom oglasila i osobno, objavom na platformi X (bivšem Twitteru), rekavši da su Federlineove izjave „bolne i iscrpljujuće“.

It’s happening ✨🤓📖 !!! My book is the highest selling celebrity memoir in history and it’s only day 1 !!! Thank you to the fans who have been so supportive !!! Love you all 🌹 !!! #TheWomaninMe @gallerybooks @simonandschuster pic.twitter.com/62ti4sUb4h — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 25, 2023

"Stalno emocionalno manipuliranje od strane bivšeg supruga izuzetno je bolno. Uvijek sam vapila da budem dio života svoje djece. Odnosi s tinejdžerima su složeni, ali nikada nisam odustala od njih,“ napisala je Britney.

"Nažalost, oni su svjedočili nedostatku poštovanja koji je njihov otac pokazivao prema meni. Jedan me sin vidio samo 45 minuta u posljednjih pet godina, drugi četiri puta. I ja imam ponos. Od sada ću im javljati kada sam dostupna", dodala je.

Zaključila je kako su „laži iz te knjige samo način da netko zaradi na njezinoj boli“, te naglasila:

"Ja sam inteligentna žena koja je posljednjih godina pokušavala živjeti mirnim i privatnim životom. Govorim o ovome jer mi je dosta – i svaka bi žena učinila isto.“

The constant gaslighting from ex-husband is extremely hurtful and exhausting. I have always pleaded and screamed to have a life with my boys.

Relationships with teenage boys is complex. I have felt demoralized by this situation and have always asked and almost begged for them to… — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 16, 2025

