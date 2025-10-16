Kevin Federline iznio niz optužbi na račun Britney Spears: Žestoko mu je odgovorila

Kevin Federline (47), bivši suprug i otac djece Britney Spears (43), otvoreno je progovorio o dramatičnim događajima koji su prethodili poznatom incidentu iz 2007. godine kada si je pjevačica obrijala glavu. U svom nadolazećem memoaru You Thought You Knew, Federline opisuje kako je Britney nakon izlaska iz rehabilitacije neočekivano došla pred njegov dom, zvoneći na vrata i ponavljajući riječi: „Pustite me unutra!“ Nakon što se počela penjati preko kapije, on ju je spriječio zbog brige za njihovu djecu, koja su tada imala samo dvije i jednu godinu.

Foto: Profimedia

Borba za djecu i javni sukobi

Federline tvrdi da je Britney bila u takvom stanju da nije bila u mogućnosti brinuti se za sinove, Sean Prestona (20) i Jaydena Jamesa (19). Nakon što ju nije pustio u kuću, Britney je otišla u frizerski salon gdje je, zbog odbijanja stilista, sama obrijala glavu električnim trimerom. Njeno ponašanje izazvalo je medijsku pažnju, a posebno se pamti incident s kišobranom kojim je zamahivala na paparazze.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliko priznanje za RTL-ovu kampanju 'Promet nije igra' na Hrvatskim danima sigurnosti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Reakcija Britney Spears

S druge strane, Britney Spears je na društvenim mrežama oštro odgovorila na optužbe iz Federlineove knjige. Opisala ih je kao „konstantno manipuliranje“ i „izuzetno bolne“. Pjevačica tvrdi da je godinama molila za pravi odnos sa sinovima te da je zbog Federlineovog navodnog otpora izgubila kontakt s njima. Naglasila je kako će odsad sama određivati kada će biti dostupna djeci i optužila bivšeg supruga za širenje „bijelih laži“ radi vlastite koristi.

Obitelj u središtu pozornosti

Pored prisjećanja na turbulentnu prošlost, Federline u memoarima navodi i druge teške situacije, poput navodnih prevara i sukoba s pjevačicinim bivšim partnerima. Britney je pak istaknula da joj je najvažnija dobrobit djece i da odbija dopustiti da medijski sukobi naruše njezin mir.

POGLEDAJTE VIDEO:Trovanje na poljudskom bazenu - Pet ljudi završilo u bolnici