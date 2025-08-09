VRUĆA ATMOSFERA /

Ljepotica savršene figure pokorila plažu u Zadru, a centrom zablistale brojne dame

Foto: B. Bogdanić/ezadar.net.hr
1 /25
Centar Zadra u subotu je vrvio građanima koji su odlučili prošetati, sjesti na kavu ili se okupati. Brojne dame zablistale su u laganim ljetnim haljima i kratkim hlačicama, dok su muškarci odabrali jednostavne majice s kratkim rukavima. Ipak, tu i tamo su se mogli pronaći muški outfiti s otkačenim bojama i uzorcima. 

Mnoge su dame mamile poglede i uzdahe svojom samouvjerenošću te dobrim stilom, no jedna se djevojka na plaži posebno istaknula tamnim tenom i vitkom linijom. Zavirite u galeriju i pogledajte koga je sve na špici uhvatio fotoreporter portala eZadar!

POGLEDAJTE VIDEO: U Metkoviću se nastavlja tradicija: Kako najbrže do štita kneza Domagoja?

 

9.8.2025.
18:17
Hot.hr
B. Bogdanić/ezadar.net.hr
ZadarZadarska špicašpicaDjevojke
