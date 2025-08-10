Splićanke kao top modeli: U korzetima, prozirnim hlačama i ljetnim haljinama zapalile centar

Unatoč visokim temperaturama, Splićanke i Splićani rado su prošetali središtem grada i ponosno pokazali svoje pomno odabrane modne kombinacije. Dalmatinske ljepotice pozirale su u suknjama i laganim ljetnim haljinama, dok su brojne odabrale i kratke hlačice ili pak traperice.

Korzeti, prozirne hlače ili duge haljine cvjetnog uzorka dominirale su ovaj vikend splitskom špicom, no mogla su se pronaći i zanimljiva muška izdanja. Splićanke su još jednom dokazale da imaju odličan ukus u modu, a ne libe se ni stati pred fotoaparat. Zavirite u galeriju i pogledajte koga je sve u centru Splita uhvatio Pavao Bobinac/(Dosadni) fotograf!

POGLEDAJTE VIDEO: Maraton lađa oborio je rekorde po prijavama, ali i po temperaturi: Oko 9000 zaveslaja do cilja