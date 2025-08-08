Odmjereno i damski: Zgodna plavuša svojom pojavom u potpunosti očarala Zadrane

Na zadarskoj rivi zavladala je prava ljetna čarolija, a ljudi su masovno izašli vani da uživaju u trodnevnoj manifestaciji "Noć punog miseca". Toplo vrijeme savršeno je pratilo odlično raspoloženje, a mirisi ukusne hrane brzo su privukli okupljene.

Posjetitelji su uživali u raznim specijalitetima domaće kuhinje, osvježavajućim koktelima i zanimljivim suvenirima koje su mogli kupiti na štandovima. Sve to začinila je i živa glazba s koncerta Ljetnog kina koja je dodatno podigla atmosferu.

Riva je vrvjela od ljudi koji su željeli provesti večer na svježem zraku, a mnogi od njih pažnju su privukli i svojim atraktivnim izgledom i zanimljivim ljetnim kombinacijama. Žene su birale lagane haljine u jarkim bojama, nezaobilazne sandale i upečatljive modne detalje dok su muškarci se istaknuli u klasičnim košuljama pogodnim za ovo doba godine.

Dašak atmosfere zabilježio je portal eZadar!