Nikakve šarene boje i teški kič: Djevojke u crnim haljinicama bile su melem za oči u gomili

Klub Antrum bio je centar zabave tijekom ljetnih noći, privlačeći posjetitelje iz Preloga, Međimurja, Varaždinske županije i šire. Svaki vikend okupljao je različite generacije, od onih koji su tek počeli izlaziti do onih iskusnijih. Atmosfera je bila živahna, a zabava neizostavna, dok danas, više od desetljeća kasnije, serijal ''U rikverc petkom'' portala eMeđimurje podsjeća nas na to nezaboravno ljeto. Uspomene na 2014. godinu žive kroz fotografije koje nas uvijek vraćaju u taj ludi ritam, a kako je to izgledalo, pogledajte na fotografijama u našoj galeriji.