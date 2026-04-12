Atraktivna Slavonka u leopard suknji mamila poglede na 'buvljaku', a ni druge legice nisu podbacile

Sunčana subota oživjela je Osijek, gdje su građani iskoristili lijepo vrijeme za šetnju i druženje na više lokacija u gradu. Najviše događanja bilo je oko Tvrđe, gdje su se istovremeno održavali sajam antikviteta, događanje za ljubitelje pasa te Ferivi polumaraton.

Živahnu atmosferu i brojne posjetitelje zabilježio je fotograf SiB.hr-a, a posebno su se istaknule dotjerane djevojke u upečatljivim uzorcima koje su dodatno naglasile proljetni šarm grada.