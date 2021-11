Cijela regija već tjednima bruji o ljubavnoj vezi između srpske pjevačice Tanje Savić i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića. Svakim danom pojavljuju se novi detalji ove tajne veze, koju je prva razotkrila voditeljica Jovana Jeremić, piše Kurir.

Iako pjevačica do sada nije ni negirala, ali ni demantirala da je u vezi sa Stanivukovićem, kojeg je nazvala "anđelom", u sve se sada umiješala i njegova baka Gospava, koja je za medije izjavila da Tanja nije djevojka za njenog unuka, jer već ima dvoje djece, kao i to da on ima drugu djevojku, koja je nepoznata javnosti.

Iz redakcije Kurira nazvali su Tanjinu majku Živanu kako bi saslušali i članove obitelji pjevačice. Njoj se nisu svidjele riječi Draškove bake, jer je s budućim zetom - oduševljena.

"Dobro je da se netko sjetio i nas kontaktirati. Ovo što priča Draškova baba nije uopće lijepo, niti joj priliči. Moja Tanja je zaslužila biti sretna poslije svega što je preživjela s Dušanom. Njoj je predivno s njim, uživaju, vratio joj se osmijeh na lice.

Tanjina majka upoznala je Draška

Ne znam zašto ta baba tvrdi i laže da on ima drugu djevojku kad svi znaju da je to moja Tanja! Ona nema pojma, ionako ne živi ona s njim. Njoj vidim smeta što je Tanja bila udana i što ima djecu, pa to bi joj trebalo biti plus. Draško je baš fin mladić, ozbiljne namjere ima s mojom kćeri" rekla je Živana te je otkrila da je upoznala gradonačelnika Banja Luke.

"Vidjela sam ga jednom kad je dolazio, jako je ljubazan, skoro su bili tu na večeri, on puno radi, nema vremena često dolaziti. Više ona ide u Banja Luku, kaže da se tamo osjeća sigurnije. On joj pruža sigurnost, jako se prestrašila zbog Dušanovih prijetnji, ali on će joj pomoći, ima dobre veze. Nije im bilo svejedno kad se saznalo za njihovu vezu, to je ona voditeljica kriva. Ali, šta sad, ljubav se ne može sakriti…

A Dušan nek se stidi, sram ga bilo. Ne može preboljeti to što je Tanja nastavila dalje i što je našla pravog, moćnog muškarca, a ne njega, koji je živio na račun njegovih… Ako se bude ponovo udavala, voljela bih da to bude on, baš su divan par, od nas kao obitelji ima punu podršku", ispričala je Živana.

Podsjetimo, Tanja i Draško navodno su u vezi od siječnja ove godine kada su uhvaćeni zajedno na Jahorini. Nakon njegove nevjere nakratko su prekinuli, no Tanja mu je dala drugu šansu, pa su sada opet zajedno.