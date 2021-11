Pjevačici Tanji Savić teško je palo razdvajanje od dečka Draška Stanivukovića pa ga je pozvala u posjet u jednu luksuznu vilu nadomak Smedereva gdje živi, piše Alo.

Naime, gradonačelnik Banja Luke proveo je nekoliko dana na poslovnom putu u Parizu, pa je, čim se vratio, pohitao pjevačici u zagrljaj. Kako navodi izvor blizak pjevačici, Tanja i političar su se sastali na jednom luksuznom imanju s ogromnom vilom.

U tom objektu mahom se održavaju velika slavlja i vjenčanja, a postoji i jedan restoran internacionalne kuhinje, gdje su oni proveli oko dva sata na romantičnoj večeri i razgovoru. Nekoliko puta su se i poljubili, iako je bilo prisutnih za susjednim stolovima.

Čuvali ih tjelohranitelji

"Tanja i političar došli su u restoran u subotu oko pet sati popodne. Bili su vrlo prisni, svi u restoranu su bili šokirani da se ne kriju. Odmah su naručili hranu, stalno su se smješkali i dodirivali, primjetio sam da joj je Draško pokazivao svoje slike iz Pariza, odakle je tog dana i doputovao. S njima u pratnji je bio i jedan kršni momak, koji je sjeo nedaleko od njih, pa pretpostavljam da je u pitanju njegov tjelohranitelj ili vozač. U jednom trenutku on je dodao Drašku i vrećicu jednog poznatog francuskog modnog brenda, a kada joj je uručio poklon, Tanja se oduševila i zagrlila dečka. U jednom trenu, pao je i poljubac. Baš se bila razveselila, vidi se da blista i da joj paše pažnja", ispričao je izvor i dodao da su odmah nakon toga, navodno, otišli zajedno za Banja Luku.

"Tamo sam provela nekoliko sati jer je Draško imao neke važne susrete, o čemu je obavijestio i svoje pratitelje na Instagramu. Pretpostavljam da je noć bila burna, jer se ranom zorom vratila za Srbiju. Možda bi ostala i dulje sa svojim partnerom da nije imala zakazano gostovanje u jednoj emisiji koja se emitirala uživo, a gdje se vidjelo koliko je sretna, bez obzira na što je njen muž Dušan besramno izvrijeđao i nju i Draška", završava izvor.

Dušan se opet prijeti

A dok su Draško i Tanja uživali zajedno na večeri, muž Dušan Jovančević opet žestoko udara na gradonačelnika Banja Luke. Ovoga puta, direktno iz Australije političaru nudi savjete kako da vodi ljubav s njegovom još uvijek zakonitom suprugom, prenosi Hype.

"Jadni su oboje, pogotovo on. Tek će vidjeti kojoj kategoriji pripada ona. Vrijeme će pokazati kakva je to veza s tim Draškom. Znate kako se to kaže na engleskom - rebound. On je samo za nju zabava. Poslati ću Drašku snimke moje i Tanjine intime, pa neka malo nauči od mene", poručio je Tanjin muž.