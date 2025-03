Skrivene strasti između Miloša i Barbare: Sve pršti od vrućih poljubaca

Show "Gospodin Savršeni" polako se bliži svom finalu, a strasti između "Gospode Savršenih" i djevojaka nastavljaju rasti. Poljupci pršte na sve strane, a djevojkama sve teže pada saznavati da nisu jedine koje su ostvarile povezanost s Milošem i Šimom.

Ovog puta, Miloš je odlučio ostvariti dodatnu bliskost s Barbarom koja je naglasila da je hladna osoba koja se teško veže. Ipak, čini se da je Gospodin Savršeni otopio njeno srce jer njegovim poljupcima nije mogla odoljeti.

Miloš utvrđuje gradivo – strastvenim poljupcima

“Kakav ti je osjećaj sada, između tebe i mene?“, zanimalo je Miloša jesu li on i Barbara i dalje na istoj stranici nakon što su proveli noć zajedno. “Ljepše mi je nakon te večeri, to me onako drži na životu, te neke slike.“ No, u međuvremenu je Miloš bio na spoju s Majom, a Barbara je zbog toga upala u emotivnu krizu. “Malo je teško to gledati, iskreno.“, Barbara je priznala Milošu da ju pogađaju njegovi odlasci na spojeve s drugim djevojkama.

“Kako ti mogu pomoći?“, pitao je Gospodin Savršeni šarmantno. “Odvedi me“, romantična je Barbara. Miloš joj se znakovito približio, ali Barbaru blokirao strah da je takav i s drugim djevojkama.

“Dok utvrde gradivo“, komentirala je Maida to što je Miloš prvo odveo Barbaru nasamo na koktel zabavi.

Kad su pomislili da su pobjegli objektivu, Miloš i Barbara strastveno su razmjenjivali nježnosti.

Skrivene strasti Miloša i Barbare pogledajte odmah u novoj epizodi Gospodina Savršenog na platformi Voyo, čak sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do četvrtka Gospodina Savršenog pratite na RTL-u u 21.15!

