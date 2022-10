Moj mužić je neki dan čistio lanac svog ljubljenog motora i tu bi priči bio kraj da nije uletio u stan poput munje i zgrabio brusilicu i pištolj za silikon prozborivši važno i zabrinuto kao da je apokalipsa počela "Sve je pošlo po zlu što je moglo!!!". Nakon toga je odjurio, a mene je ostavio s velikim upitnikom iznad glave jer mi ništa nije bilo jasno. "Pa, čišćenje lanca ne može biti tako komplicirano! Što će mu sad sav taj silni alat!?", pomislila sam.

Niđo je ponovo uletio u dnevni boravak cijel ponosan i crn po rukama, licu i bijeloj majici k'o ugarak sat i pol kasnije. "A-ha, umalo sam popravio!", povikao je i izletio van. Meni je još uvijek upitnik bio iznad glave. "Popravljeno!", povikao je pobjedonosno s vrata sat vremena kasnije kao da je upravo pobijedio u boks meču protiv Tysona Furyja, a tako je nekako i izgledao. Zadihan, cijel mokar od znoja s modricama i posjekotinama na licu i rukama koje su se nazirale ispod crnila od motornog ulja. Ukratko: izgledao je kao da se potukao s divovskom pacifičkom hobotnicom…

"Ne želim ni znati što se sve dogodilo! Jednostavan posao od 20 minuta trajao je skoro tri sata", pomislila sam i nastavila dalje kuhati ručak za sutra dok je on nešto mrmljao sebi u bradu o spoju šasije i auzrajsanim navojima šarafa, psovao neku ureznicu i neke tamo šajbice…

Nakon te storije na našem malom ženskom kružoku frendice su me sućutno gledale boreći se da ne poumiru od smijeha. "Nije ti to ništa, draga moja!", kazala je Mirjana koja je novinarka i već par godina živi s dečkom programerom. "Moj mudrac je s frendom, koji je usput budi rečeno majstor, neku večer sastavljao kuhinjski stol kojeg smo dobili iz trgovine namještaja. Pazite sad! Najobičniji stol, a to znači daska na koju se pričvrste četiri noge s kliznim mehanizmom bez ikakvih mehaničkih pomagala ili gadgeta. Počeli su u 21 sat navečer, a završili u tri ujutro!", kazala je gledajući nas u čudu. Zanijemile smo i napeto očekivale ostatak priče.

'Veliki lumeni, a ne znaju sastaviti stol'

"Znači, nisu se napili, niti su gledali telku ili se naganjali na plejki u pauzama. Radili su vrijedno i predano bez prekida. Žene drage, sastavljali su najobičniji stol, a ne neki Space Shuttle!!!", uhvatila se Mirjana za glavu u očaju. "A da ste ih samo vidjele! Blijedi u licu, s knedlama u grlu i kapljicama znoja na čelu kao da operiraju nečiji mozak, a, ustvari, sastavljaju komad namještaja. Frajeri su se posebno i skockali za tu prigodu. Utegli se u radne kombinezone, zavezali si marame oko glava i stavili maske oko vrata, zlu ne trebalo. Za jedan jedini najobičniji!", slegnula je nemoćno Mirjana ramenima, otpila gutljaj kave i nastavila s pričom.

"I ne samo što su u svom divljačkom pohodu čekićima izbili i zadnji atom i dušu iz tog jadnog stola, već su i mene iz***** u zdrav mozak. Moj mudrac se par puta zveknuo čekićem po prstima, a jedan si je umalo pilom odsjekao. Valjda je računao 'Kad je bal, nek' je maskenbal. Šta će mi svih deset prstiju?!' i onda sam ja cijelu večer do jutra morala glumiti medicinsku sestru. Bilo mi je gore nego da radim u Dubravi na traumi nakon utakmice u kojoj je Dinamo izgubio", kazala je, a Iva ju je nestrpljivo prekinula.

"Pa šta im je, osim fizičkih ozljeda i možebitnih psihičkih frustracija zbog 'prezahtjevnog' posla, bilo pa su stol sastavljali satima?", pitala je. "Nisu gledali nacrt niti čitali upute! Stavili su noge na pogrešnu stranu i onda su sve morali ispočetka!", povikala je Mirjana te nije znala bi li plakala ili se smijala. "Nije mi jasno! Veliki lumeni, a ne znaju sastaviti obični stol!", zaključila je.

I onda se u razgovor ubacila Vesna, mama troje klinaca koja je udata za profesora engleskog jezika. "Bože mi 'prosti, što su obrazovaniji - to su gori. Ona moja budaletina (tako ga zove od milja, pa čak i pred njim) potukao je vašu muškadiju u količini gluparija. Ostavim ga s bolesnim djetetom jer sam morala u trgovinu po namirnice i poobavljati još neke sitnice. Fino mi napišem koji antibiotik i u koliko sati ga treba dati sinu i još mu napomenem da si navije alarm na mobitelu te da mu dade paracetamol jer ima visoku temperaturu, a on se, gospodin, još našao i uvrijeđen jer citiram 'nije' on 'imbecilan, pa da djetetu ne zna dati antibiotik i antipiretik'", kazala je i nervozno pripalila cigaretu.

Muška glupost je pregolema

Jadna Vesna se nakon tri i pol sata vratila doma sva skrušena i bilo joj je žao što je podcijenila svog mužića, pa mu je kupila i omiljeno pivo u znak isprike. Njega i djecu našla je na kauču kako igraju video igricu. "Pogledam ja sina, a mali crven k'o paprika u licu, oči vodenaste, a čelo mu se žari od visoke temperature. Jadno dijete vidjelo je duplo jer mu je 'pametni' otac zaboravio dati paracetamol, a naravno da je i na antibiotik zaboravio. Osim toga nije mu dao ni da vode pije iako je dijete bilo žedno!"

"Užas jedan! Odmah se razvedi", povikale smo uglas nas tri, a Vesna nas je iznenađeno pogledala. "Kakav crni razvod! Pa moja budaletina je s klincima radila tortu da me iznenadi za rođendan, pa je zaboravila na lijekove!", stala se smijati k'o luda. "Da tragedija bude još veća - torta mu je zagorjela jer je zaboravio namjestiti tajmer na satu pećnice, a toliko se, jadničak, unio u taj svoj kulinarski pothvat da je zaboravio klincima i sebi podgrijati večeru."

Vesna svog muškarca nije poslala u kupovinu jer joj uvijek, ali doista uvijek, kupi sve pogrešno i što nije na popisu, a posebno je slab na artikle koji su na akciji. Smočnica joj puca po šavovima od namirnica koje joj je mužić kupio jer je zabrijao da ih nemaju, pa se tu nađe po tri XXXL paka deterdženta za pranje rublja, deset pakiranja uložaka za cipele koje nitko ne koristi, 20 komada pudinga od čokolade koje nitko ne jede… Da skratim, s tom zalihom svega i svačega što je bilo na akciji jedna prosječna obitelj preživjela bi i nuklearnu katastrofu.

"Doslovno sam od dva zla trebala izabrati ono manje. Mislila sam da će mu davanje lijeka bolesnom djetetu neće biti toliko zahtjevno kao shopping. Ja mu, inače, sastavim popis stvari koje treba kupiti, no on ga nikad, ama baš nikad, ne čita. Nije mi jasno zašto se muškarci uvijek prave pametni?!", kazala je Vesna zbunjeno.

"Ma znam ti je zašto!", povikala je važno Iva. "Oni su uvjereni da su majstori, astrofizičari, chefovi, arhitekti, životni treneri… u jednoj osobi. Njihova glupost je pregolema zbog tog njihovog prenapuhanog ega, a onda mi žene moramo popravljati štetu koju su oni napravili."

A vas drage moje sad ostavljam da promislite o ovoj životnoj mudrosti moje drage Ive!

