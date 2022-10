"Nije istina da probirač nađe otirač", kazala sam po tko zna koji put mojoj frendici Ivi, koju ste djelomično upoznali u prethodnoj kolumni, a koja mi se požalila da ne može naći svog idealnog muškarca. Ona je singlica u 40-ima koja si je posložila život onako kako je htjela. Intelektualka je koja ima svoj uspješni knjigovodstveni servis te je materijalno osigurana, a o njenom izgledu mogu napisati same superlative uz napomenu da si u tijelo nije ugradila nikakve implantante niti filere i sl. Iva je, ukratko "žena i kraljica" kakva se samo poželjeti može.

Nisam napisala "žena, majka, kraljica" jer je ona sretna i zadovoljna i bez djece. Doduše, ne bi se pobunila kada bi imala priliku ostvariti se i kao mama, no to joj nije tako važno jer se pomirila s tim da je već u godinama kada je to pomalo teže ostvariti. "Ne želim da mi dijete ima 15 godina, a ja baba od 63 godine! Kako ću se onda brinuti za nju ili njega?!", izjave su to kojima me obično sreže kad je pokušavam utješiti kad se raznježi i raspekmezi kad vidi bebicu u kolicima dok se šetamo gradom…

I to obožavam kod nje. Prokleto je realna i odlično zna procijeniti situacije i ljude, toliko da me skoro uvijek ostavi bez teksta. No, da se vratim na priču! Iva si je, poput svake boginje, kreirala svog savršenog muškarca na svoju sliku i priliku, u glavi, naravno. Problem je u tome što ga još u realnosti nije našla i što ne živi u seriji "Seks i grad" već u Hrvatskoj. Dopustite da pojasnim! U Zagrebu i većim gradovima u Lijepoj našoj postoje, kao i u toj popularnoj seriji, koktel barovi i ostala fancy mjesta gdje zalaze dobrostojeći "intelektualci" i "poslovnjaci" u potrazi za zabavom i srodnom dušom.

No, razlika između fiktivnog New Yorka i Zagreba je u tome što na takva mjesta u našoj metropoli zalaze većinom napucane i namontirane sponzoruše, starlete, prostitutke, šupljače i sl. koje naruče čašu vode jer si ne mogu priuštiti vino ili koktel te čekaju da ih neki biznismen, čitaj: krkan, pokupi. A o intelektualnom kapacitetu takve muškadije bolje da i ne pišem! Obično misle da je "Orašar" vrsta rakije od oraha, Dante Alighieri umirovljeni nogometaš, croquembouche vrsta žohara…

Metoda pokušaja i pogrešaka

Normalna i mentalno ubrojiva žena kod takvog je krkana poželjna kao i inspekcija rada u njegovim kvazi-firmama, a ako joj i priđe te je počne zavoditi to je samo zato što je upravo po tko zna koji put proglasio bankrot, pa nema novca za platiti prosječnu sponzorušu. Sjednimo Iva i ja neki dan u takvom jednom baru i pijuckamo koktele te se zabavljamo pokušavajući pogoditi ima li u mnoštvu muškaraca koji nas okružuju iti jedan koji odgovara barem približno slici i prilici njenog idealnog muškarca.

"Moram sniziti kriterije pod hitno, inače ću završiti kao usamljena starica okružena mačkama", tužno je prozborila i onda sam izvalila onu rečenicu s početka kolumne o otiraču i probiraču. Iva je samo na to rezignirano odmahnula rukom i otpila gutljaj mojita. "Kako naći svoju srodnu dušu među muškarcima kojima je glavno mjerilo žene broj košarice grudnjaka? Što je veći i što više žena nalikuje lutki na napuhavanje to je poželjnija!", dodala je progutavši oveći gutljaj koktela. "Pa lako, draga moja, postupak eliminacije i metoda pokušaja i pogrešaka! Osim toga, moramo prestati ići na ovakva mjesta jer tu nikad nećeš naći dečka", bubnula sam.

"Joj ti i taj tvoj logičko-matematički mozak! Ne funkcionira ti to u realnom životu! Kad bi barem ljubavne veze bile egzaktne poput matematike, ne bih sada sjedila ovdje s tobom i očajavala, već bi bila negdje s dragim na romantičnom vikendu. I samo da te podsjetim, ovdje smo isključivo zbog super koktela!", spustila mi je, no nisam se pokolebala, već sam joj fino sve logički objasnila. Kad je odabir životnog partera u pitanju, bila sam poprilično sitničava dok nisam upoznala svog supruga do te mjere da sam petama davala vjetra i zbog najmanje tričarije. Naime, zbog jedne traumatične veze itekako sam se naučila pameti.

No, ponekad bi zaista pretjerala, toliko da su Monika i Ivan, koji su već sto godina u skladnoj vezi i imaju preslatku kćer, rekli da će mi, kad ostarim i onemoćam, napraviti stan u svojoj garaži da me mogu imati na oku. Ivan mi je stalno zamjerao što se samo dejtam i obično pobjegnem s prvog spoja. "Trebaš dati ljudima šansu! Moraš nekoga dobro upoznati prije nego ga nogiraš", glasila je jedna od njegovih konstantnih bukvica, a onda bi se u njegov monolog uključila Monika. "Pa kako da dade šansu nekom za koga zaključi na prvu da je kreten? Šta je ne pustiš na miru!", opomenula bi ga. No, ja sam uporno tjerala svoje, kao i uvijek, a njih dvoje su me prozvali "svjetskim prvakom u ghostanju".

Metoda 'pronađi mu brzo neku manu, pobjegni i ghostaj'

Mojih pokušaja i promašaja dejtanja ima podosta, a posebno su se isticala dva stupidna muška primjerka. Izašla sam na prvi dejt s tipom u kino. Bilo je sve fenomenalno - prvih 15 minuta! Sjeli smo na piće prije filma. On naruči kolu, a ja fantu. "Super!", mislim si, "Nije alkoholičar ili barem to skriva". I onda je sve krenulo nizbrdo. Pitao me je kakvu čokoladu volim, a ja sam bezbrižno ispalila noisette i sve koje imaju fino kremasto punjenje, a on se odmah napuhao poput nekog pijetla prije nego je počeo bjesomučno kukurikati. Deset minuta mi je držao predavanje kako su to NAJGLUPLJE čokolade i da smjesta trebam početi jesti one koje ON VOLI, s keksom, napolitankama… Pobjegla sam glavom bez obzira, doduše vrlo kukavički. Rekla sam mu da idem na wc i šmugla, a na mobitelu mu odmah lupila "block".

"Ma zamisli budale, on bi meni određivao kakvu ću ja čokoladu jesti… Čuj ti njega! Voli jesti onu s keksom?! Pa to i nije čokolada…", mislila sam si tada. Jedan od bisera s kojima sam izašla na prvi dejt okretao se doslovno za svakom ženom koja je prošla. Sjedimo mi na terasi jednog birca, a njemu se glava automatski k'o satelit okretala za svakom koja je prošla. Lik priča, pije kavu i onda odjednom muk i - zum! Okret za par desetaka ili stotina stupnjeva, ovisi gdje je uočio metu i sve tako redom. "Ajme majko moja, koji psihički poremećaj ima ovaj tip!", mislila sam si. No, nisam se potrudila to saznati. Dala sam petama vjetra i opet pod izlikom da moram na wc i opet lupila "block"…

Ipak, metoda pokušaja i pogrešaka kod dejtanja ilitiga, u mojoj interpretaciji i izvedbi metoda "pronađi mu brzo neku manu, pobjegni i ghostaj" na koncu se isplatila jer sam nedugo nakon toga upoznala svog mužića. "Što s tobom nije u redu?!", mislila sam si kad smo izašli prvi put, no s njim je bilo sve savršeno, barem prema mojim standardima…

Drage moje, dejtanje je poput rata i stoga morate imati dobro razvijenu borbenu strategiju, a na municiji nemojte štedjeti ni za živu glavu!

