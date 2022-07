Neki dan sjedimo frendice i ja na kavi i, po običaju, raspravljamo o krucijalnim pitanjima čovječanstva. Šalim se, naravno! Ne pada nam na pamet nakon posla raspredati o mogućem ratu, zaraznim bolestima, galopirajućoj inflaciji, gladi u svijetu… Osam sati dnevno bavljenja time sasvim je dosta, ako ne i previše. Mi se onda bacamo samo na ključnu tematiku vezanu za žensku populaciju i većinu vremena pokušavamo odgonetnuti misteriju zvanu "Muškarac".

I tako već godinama. No, nismo ništa bliže odgonetki te zagonetke. Mislim da ćemo prije riješiti neku od misterija fizike, poput pobjede materije nad antimaterijom, kako to da je svjetlost ponekad val, a ponekad čestica, kad će kraj Svemira itd. Muškarci su zagonetniji od dinosaura. Ovi drugi su zakopani duboko ispod zemlje i ostale su samo njihove kosti koje je u ovo moderno vrijeme vrlo lako analizirati i potom zaključiti kakve su im bile prehrambene navike, kako su izgledali i sl., dok su nam ovi prvi svakodnevno pred očima, no za njih odgonetnuti ne pomažu ni najmoderniji i najmoćniji gadgeti. Kad su muškarci u pitanju, svi zakoni i principi prirode i društva padaju u vodu. Tu je i Bog davno ženama rekao laku noć.

Tema našeg malog kružoka bila je muško - ženska komunikacija. Točnije, zašto muškarci zaboravljaju stvari i činjenice kad im to žene govore. Jedna od frendica požalila se da je neki dan poslala muža u trgovinu po tri pudinga od vanilije i dva šlaga za kolač, a on joj donio tri gotova pudinga u mizernim čašicama i one šlagove u spreju! Ona umalo nije pala u nesvijest od šoka i nevjerice kad je to vidjela.

"Pa, rekla sam ti, čovječe božji, da mi to treba za kolač! KOLAČ! Pa već godinama nisi u stanju zapamtiti od čega ih radim. Ne kužim kako si mislio da s ovim filujem biskvit?!", kazala je u nevjerici.

"Pa fino, evo sad ću ti JA pokazat! Evo ovako staviš ove pudinge… Vidiš kako je jednostavno!… Auuuu nema dovoljno pudinga za cijeli kolač prekriti…", stao se češkati po glavi i napregnuo kao da će svaku sekundu izmisliti lijek za sve neizlječive bolesti svijeta. "No shit Sherlock!", odvratila mu je. "Pa zato mi je trebao puding U PRAHU, znaš onaj U VREĆICI! Jer se onda fino SKUHA u MLIJEKU i kad se ohladi smiksa se s MASLACEM i onda ga ima DOVOLJNO za cijeli kolač!", živčano mu je objašnjavala.

Svekrva ju je do besvijesti kritizirala

"Joj, šta se odmah pjeniš, ljubavi, oko sitnice. Evo sad ću JA to riješiti! Znam! Evo gledaj sad! Pa JA sam genije!!!!, kazao je ushićeno dok je prskao šlag u spreju po ostatku sada već napaćenog kolača. "JA zaista ne znam zašto vi žene sve komplicirate! Vidiš kako sam JA fino napravio kolač do kraja i to brzo i efikasno, a ti bi kuhala puding, mutila šlag… To je čisto gubljenje vremena i kompliciranje", istaknuo je pobjedonosno. "Evo vidiš kako je odlično ispao, bolje izgleda i nekako je šareniji i oku ugodniji NEGO TVOJ!", likovao je pokazujući na kolač na kojem su bile neujednačene hrpice šlaga i pudinga kao da ih je netko pokakao.

"Taj će i konzervu kojoj je istekao rok trajanja prije 18 godina pojesti i otrovat će se bez ikakvog beda samo da mi dokaže da je ON uvijek u pravu i nepogrešiv jer mu uvijek kvocam da se hrana ne smije jesti nakon isteka roka trajanja", zaključila je ravnodušno frendica i nemoćno slegnula ramenima.

Nažalost, afera Puding nije se dobro po nju završila. Kolač je bio za njenu svekrvu koja je ionako mrzi i nema neko dobro mišljenje o njoj, a pogotovu kad je kuhanje u pitanju. Moja jadna frendica radi sve kako bi joj udovoljila i dokazala da je ona vrijedna njenog poštovanja, no ne ide još baš, a posebice kad joj muž "pomaže" u kuhinji… Njen blentavac poklopio se ušima i mudro šutio dok joj je svekrva držala bukvicu o tome kako je lijena toliko da joj je teško spraviti domaću kremu, već kupuje gotove te da je kolač bljutav i nejestiv… Tako je pala još jedna nedužna ženska žrtva na oltaru muške gluposti.

Druga se frendica, pak, požalila da njezin dečko nikako ne može upamtiti njeno radno vrijeme. Da se razumijemo, on je itekako psihički ubrojiv i mozak mu nije oštećen, niti je ovisnik o drogama. To svi znamo jer ga je jadna žena poslala, u dogovoru s njegovom doktoricom, na sve moguće pretrage.

Što ste duže zajedno, to vas kraće slušaju

"Dogovorili smo se da dođe po mene na posao jer je moj auto u kvaru i zvoni mi mobitel u pola četiri. Malo sam se uspaničila jer sam pomislila da mu se nešto dogodilo jer me nikad ne zove bez veze. Ja se javim, a on ljutito ispalio 'Pa gdje si?'. Kako gdje sam!!! Pa, na poslu sam! Gdje bih drugo bila?", počela je svoju storiju frendica. "Pa zar ti ne radiš do 15 sati?", upitao ju je zbunjeno. "Kojih crnih 15 sati? Radno vrijeme mi je od devet do 17, bukvo jedna", odvratila mu je. "Aaaaa fak, ja zabrijao da radiš do 15 sati, pa te čekam vani već pola sata", rekao je skrušeno.

"Zajedno smo već tri godine i nemrem vjerovat da još uvijek nisi u stanju zapamtiti moje radno vrijeme?!", zavapila je frendica sva izbezumljena. "Pa kad tiho pričaš i nerazumljivo, a ponekad i u šiframa…", branio se njen dragi. "E, ako tada nisam izašla van i s tastaturom ga dobrano nalupala po glavi - neću nikada! Ne znam zašto mu je toliki problem zapisati nešto kad već nije sposoban to zapamtiti?! Šta se stalno mora pravit pametan?!", zaključila je.

Iz svega ovoga dalo bi se zaključiti da nas žene muškarci ponekad uopće ne slušaju kad govorimo. Univerzalno pravilo glasi: što ste duže zajedno, to vas kraće slušaju i sve ih češće boli glava kad zinete. Ako ste već duže vrijeme sa svojim dragim, primijetit ćete kako se napreže, vrpolji i radi čudne grimase kao da ima moždani udar dok se pravi da vas sluša. Muškarci nakon određenog broja godina veze, kad je njihova bolja polovica u pitanju, imaju pažnju i pamćenje zlatne ribice.

Doduše, znanstvenici su dokazali ta je to o zlatnim ribicama mit te da one, ustvari, nemaju pamćenje koje traje tri sekunde, već da su iznimno inteligentne i da imaju odličnu memoriju. Za ribu, naravno! Kad smo već kod znanstvenika, oni na klinici Mayo dokazali su da su muškarci zaista mnogo zaboravljiviji od žena. Oni, naime, kraće žive, pa već u ranijoj dobi počinju patiti od slabijeg pamćenja. Za to su krive bolesti poput dijabetesa i visokog krvnog tlaka koje negativno utječu na pamćenje, a od kojih muškarci obolijevaju češće nego žene. No, nažalost, nisu još našli uzrok zašto imaju selektivnu memoriju kad su žene u pitanju, niti su izmislili lijek za njihov napuhani ego.

Drage moje kako ne biste izgubile i to malo živaca što vam je ostalo, muškoj zaboravljivosti najbolje ćete stati na kraj ako je - ignorirate! Kad vas dragi toliko izludi da počnete vrištati iznutra, samo se sjetite da će on kraće živjeti od vas.

