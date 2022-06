Moja posljednja kolumna o tome kako se sve više muškaraca seksa s muškarcima izazvala je mnoštvo reakcija očajnih žena koje su zbog te informacije, nažalost, postale još očajnije, no zahvalile su mi jer im je sada puno jasnije što se to čudno među muškadijom događa, pa mogu na vrijeme kod svog bližnjeg detektirati neke stvari, a mnoge od njih opasno su se primile proučavanja muške anatomije i tajni dobrog seksa, dok neke, pak, razmišljaju o tome da i one "promjene tim". "Pa kad može on probati, zašto to ne bih i ja to napravila", priopćila mi je jedna poznanica koja je nedavno otkrila da joj je dečko biseksualan.

Između ostalog, u inbox mi se javila čitateljica koja me opomenula da je sve manje slobodnih muškaraca koji bi bili adekvatni bračni ili izvanbračni partneri jer su, citiram, "mamini sinčići" i da bih trebala nešto o tome napisati. Moj ženski kružok svesrdno se složio s njom, pa smo stale raspredati o ovoj vrsti muškaraca koji je u Hrvatskoj vrlo raširen.

Samo da se razumijemo, muškarac koji živi s roditeljima zbog besparice ne spada u kategoriju maminih sinčića, već je to skupina za sebe i o tome neki drugi put. Ako je suditi prema iskustvima frendica, poznanica, mojim vlastitim i prikupljenim statistikama, mamini sinovi rašireni su poput koprive u travi - nisu baš uočljivi na prvu jer imaju popriličnu dobru mimikriju i prilagode se svakom staništu, no onda te, kad se uopće ne nadaš, opeče toliko da ti oči iskoče što od boli, što od čuda.

Mamini sinčići se ugrubo dijele u dvije kategorije: oni koji još uvijek žive s roditeljima, tj. mamicom i oni koji su se odselili od nje. No, ne zna se koji su od te dvije skupine opasniji po singl žene jer činjenica da se muškarac odselio od svoje roditeljice ne znači da ona nije prisutna u njegovom životu. Ona ga i dalje sumanuto zove svako malo i piše mu poruke, a on još sumanutije na njih odgovara, a da o njenim nenajavljenim dolascima u njegov stan, zabadanja nosa u njegovu intimu i ne pišem…

Jedna moja frendica imala je bliski susret s takvim. Izašli su dva puta. Jednom popodne na kavu, a drugi put na cugu navečer. Bio je divan i krasan, šarmantan, uredan, popeglan s manirima koji obaraju s nogu. Uz njega se osjećala kao neka carica. Tip samo što crveni tepih nije postavio stazom kojom je hodala. Bio je jedan od onih muškaraca koji će vas bez beda uzeti u naručje i prenijeti preko lokve vode na mokroj cesti. Smetalo joj je jedino to što je kroz ta dva njihova famozna susreta svako malo gledao u mobitel i manično odgovarao na poruke. No, smatrala je da tu nema ništa čudno jer je vjerojatno prezaposlen…

Smračilo joj se pred očima kad joj se javila njegova majka

Ona, jadnica, naravno, ni slutila nije da te poruke piše svojoj mamici. Dogovorili su se opet izaći i dok je čekala da joj se javi, dobila je poruku na messenger od neke zgodne brinete, koja dobrano nalikuje njoj. Da skratim, javila joj se njegova majka. Žena je, osim što je bila njena pljunuta slika i prilika, bila pristojna i najprije se predstavila tko je i šta je i onda joj je napisala da se ona njenom sinu jako sviđa, pa da bi se stoga mogla svidjeti i njoj. Na kraju poruke ostavila joj je svoj broj mobitela da joj se javi da izađu na kavu jer mora s njom "nešto važno popričati".

Moja frendica se tad osjećala kao da ju je netko mlatnuo mokrom krpom po glavi. Najprije joj se smračilo pred očima, a onda nije znala bi li vrištala od smijeha ili od jada. Kad se malo sabrala, screenshotala je njenu poruku i poslala ju je svom nesuđenom dragom s upitom "Zašto mi se javila tvoja majka?". On se konačno oglasio nakon dobrih dva sata s objašnjenjem da se njegova mama tako javlja svim njegovim potencijalnim curama da bi se uvjerila da je dobro izabrao i da joj to ne zamjeri jer ipak njegova mamica nije ništa loše mislila, već se samo brine za njega, pošto je već imao vrlo ružna i traumatična iskustva sa ženama.

"Koliko ja vidim, jedina žena koja ti stvara traume je tvoja vlastita majka. Lp! P.S. Evo ti broj dobrog psihijatra i nemoj mi se pliz više javljati", odgovorila mu je. No, tu se njena romansa iz pakla nije završila. Uskoro joj se porukom opet javila njegova majka i napala je što je bila bezobrazna prema njenom sinu. "…dobro sam mu ja rekla da nema posla s tobom. Ti si jedna obična neodgojena seljanka, malograđanska kokoška, glupa dotepenka, umišljena psihopatkinja…", glasile su neke od uvreda. Moja jadna frendica se nakon ovog nije usudila pola godine izaći na dejt, a kasnije je usavršila tehniku kako odmah prepoznati maminog sinčića.

Jedno od njenih glavnih pravila glasi "ako je muškarac svaki put kad se vidite u bilo koje doba dana popeglan i besprijekorno sređen, to je jedan od prvih signala za uzbunu". Naime, singl muškadija inače izgleda kao da ih je krava prožvakala jer nemaju vremena za peglanje na crtu odijela, traperica, majica, košulja i drugih odjevnih predmeta. Nekim mamim sinčićima njihove su roditeljice prišile i inicijale na donje rublje "da se ne izgubi". Neki, pak, od tih nesretnika izgledaju vrlo staromodno jer im odjeću, modne dodatke i frizuru bira mamica.

'Mama je uvijek u pravu'

Obratite pozornost i na njihove prehrambene navike, jer masa njih neće se usuditi naručiti hranu u restoranu bez da jelovnik ne saznaju njihove majke, koje potom odluče što će njihovi sinčići papati. Neke od njih idu toliko daleko da svojim ljubljenim potomcima nožem razrežu odrezak na komadiće. Ako primijetite da jadničak s kojim ste na dejtu izgubljeno pilji u tanjur i ne zna što bi s komadom hrane ispred sebe, to vam je signal da petama date vjetra.

Također, nemojte da vas njihovi maniri, uglađenost i na prvi pogled enormno poštovanje prema ženama zbune, jer to ponekad može biti signal da imaju Don Juanov sindrom, što, laički rečeno, znači da će prevrnuti nebo i zemlju naopačke samo da vas odvedu u krevet. Mamini sinčići žive prema dvjema maksimama: "Mama je samo jedna na svijetu" i "Mama je uvijek u pravu". To je možda i istina kada ste dijete do sedme godine života kada bi se trebala razvijati sposobnost simboličkog razmišljanja koje je osnovica za apstraktno. No problem je kad odrasli muškarac emocionalno ostane na nivou jednog klinca, pa se tih uzrečica pridržava k'o pijan plota umjesto da razvije zdravu i primjerenu predodžbu o suprotnom spolu, život općenito itd.

Druga moja frendica, pak, odlučila je s jednom takvim primjerkom biti u vezi. Ona pripada skupini nadobudnih žena koje žive u zabludi da se muškarac može promijeniti ako je s pravom i brižnom ženom koja će ga razumjeti i podržavati. Njih dvoje bili su u neku ruku savršen par jer mu je ona bila druga mamica, a on njoj netko za koga će se opsesivno brinuti. Ta čudna simbioza odlično je funkcionirala dvije godine, no onda je moja frendica izgubila živce jer je skužila da se njen dragi uopće nije promijenio te da se uopće ne trudi transformirati.

On je bio zaista dobar čovjek, ali, nažalost, bez nje nije mogao odlučiti ni što će na posao odjenuti, a svaku njenu odluku morala je blagosloviti i njegova majka… Kako opet ne bi upala u istu zamku da se brine za još jednog beskičmenjaka, otišla je na psihoterapiju i nakon pet godina uspjela je izaći s koliko-toliko normalnim muškarcem.

Doduše, mamin sinčić može biti dobar partner ako i vi trebate mamicu da vam kroji život, pa ćete bez pogovora slušati njegovu ili, pak, ako ste previše samostalni i samoljubivi, pa ćete se zadovoljiti životom uz muškaraca, umjesto s njim. To znači da ćete imati cimera koji će vam služiti samo za seks i povremeno će vam pogladiti vaš enormni ego laskajući vam, otvarajući vam vrata, pridržavajući stolicu kad idete sjesti, nositi vam kišobran kad pada kiša i sl. No, imajte u vidu da tada morate biti best frendica s njegovom mamicom kako vam ona iza leđa ne bi jamu kopala. Jedan pogrešan pogled ili riječ, uletjet ćete drito u nju!

