Nedavno je došao glas do mene da sam zbog toga što podržavam LGBTQIA+ zajednicu i kolumne "Pitala sam prijatelja zašto sve više hetero muškaraca ima seks s drugim muškarcima? Žene drage, nadam se ste spremne na ovo…" na društvenim mrežama proglašena ni više ni manje nego - sotonom, pa se moja fotka i profil pod tim upozorenjem razvlače po stranicama zabrinutih oltarolizača i dušobrižnika koji su pripadnici raznih kršćanskih molitvenih zajednica i sličnih grupa. Još ne znam jesu li raspisali tjeralicu za mnom i kada će me doći zaliti svetom vodicom te spaliti na lomači, no to vam javim kad saznam…

Za svaki slučaj, otišla sam izvaditi krv da mi kažu ima li nešto vanzemaljsko ili neljudsko ili, pak, vražje u njoj i dragi hejteri, moram vas razočarati - ipak sam samo čovjek i to poprilično dobrog zdravlja. Dakle, sotona nije Anteja Vidić. Žao mi je, no morate dalje tražiti svoga princa tame, a naziv moje kolumne umjesto "Sotonina strana priče" ipak ostaje "Njena strana priče". Eto, dušobrižnici dragi možete mirno spavati barem što se mene tiče! No, pretpostavljam da obzirom na vašu nečistu savjest (ako je uopće imate) da ipak po noći ne spavate, već da grozničavo vrtite krunicu po prstima dok vam se u glavi roje kojekakve stravične misli i odzvanjaju razni glasovi… No, to je vaš problem, a za pomoć se možete obratiti bilo kojem psihijatru, psihologu ili psihoterapeutu.

Od malena sam upadala u neprilike jer mi je jezik bio brži od pameti, pa sam se navikla na to da me ljudi ili vole ili mrze jer im ne znam laskati i govorim ono što bi svi trebali i o čemu se šuti. No, proglasiti me sotonom jer podržavam ljubav i zajedništvo?! Pa zar i Isus Krist nije propovijedao ljubav? Koliko se sjećam u Bibliji stoji "Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!" ili su to vjerski poglavari izbrisali iz njene nove verzije?

Katoličanstvo se temelji na propovijedanju ljubavi i milosrđa, a ne mržnji, zlostavljanju i nasilju. No, možda sam u krivu. Sudeći po količini mržnje koja se općenito prosipa na profilima nekih pripadnika raznih kršćanskih grupa, možda su to promijenili?! Kako bih to provjerila, nazvala sam frenda koji je svećenik. Ne moram vam niti govoriti da je ostao u čudu jer sam mu postavila takvu glupo pitanje. "Je l' ti mene Teja zezaš? Jel' to opet jedan od onih tvojih trolanja kao kad si me uvjeravala da se svećenici ipak mogu ženiti? Zašto bi vjera i Biblija propovijedali mržnju?", kazao mi je i ostao u šoku kad sam mu ispričala zašto ustvari provjeravam temelj vjerskog nauka…

Neki oltarolizači su veliki licemjeri

Kao što vidite, imam prijatelje i poznanike i među LGBTQIA+ zajednicom i među klerom. Gajim duboko poštovanje i za jedne i druge i sve ljude općenito, no ako je suditi prema ovima koji su mene i meni slične proglasili sotonama samo zato što cijenimo i podržavamo sve dobre i velikodušne ljude bez obzira na njihovu vjeru i životna opredjeljenja, nema većih licemjera od nekih oltarolizača. Dopustite mi da vam pojasnim!

U kategoriju oltarolizača spadaju svi oni koji ne propuštaju niti jednu misu te nakon toga namjerno griješe i zlostavljaju druge. Svoj ego onda fino zaglade i nagrade na ispovijedi. Oni si tako ponište i opravdaju svoje grijehe prvenstveno pred sobom i, za svaki slučaj, pred Bogom.

Ponašaju se poput neposlušnog djeteta koje se ispričava (u ovom slučaju ispovijeda) ocu zbog svoje nepodopštine, samo što u mnoštvu slučajeva problem je u tome što se tu ne radi o nevinim nestašlucima, već stravičnim djelima poput zlostavljanja, preljuba, silovanja, krađe, laganja itd. Nakon što se jedan prosječni oltarolizač fino pročisti i blagoslovi hostijom, opet je spreman griješiti i pametovati drugima kako će živjeti jer im je ego raspojasan od božjeg oprosta. No, za svaki slučaj to će raditi skriven pod krinkom lažnog profila na društvenim mrežama…

Ovo sve navelo me da se zapitam vide li sporne molitvene zajednice što im neki pripadnici javno objavljuju i propovijedaju na društvenim mrežama? Je li ih uopće briga što će ljudi pomisliti o njima i njihovom nauku jer neki od njihovi sljedbenika javno vrijeđaju i zlostavljaju druge ljude, većinom pripadnike LGBTQIA+ zajednice, druge rase i žene. Dragi moji, to znači da niste baš dobro utjecali na njih, niti da ste im adekvatno prenijeli Božju riječ i djelo, pa vas lijepo molim da malo poradite na tome. Čovjek bi se nakon molitve trebao osjećati blaženo i sretno, a ne agresivno i nabrijano. Znam da vam je u cilju širenje ljubavi, mira i milosrđa, pa napravite to kako spada!

Izigravanje cyber Inkvizicije

Vjerski fanatizam opasna je stvar i teško se protiv toga boriti. Širi se poput neke zloćudne neizlječive virusne bolesti, a pri tome svesrdno pomažu društvene mreže. Fanatični pojedinci uzeli su si za pravo izigravati cyber Inkviziciju. Crkva tvrdi da je ona iskorijenjena te da pripada prošlosti, no mislim da nisu svjesni da se pojavio taj njen novi oblik…

Kao novinar, a i privatno pričala sam s dosta pripadnika LGBTQIA+ zajednice o tome kako gledaju na zlostavljanja i prijetnje koje često doživljavaju. Skoro svi mahom su mi rekli da su se, nažalost, - navikli. Tvrde da im nije lako te da su ponekad pod velikim stresom, no trude se da im to ne ometa svakodnevni život.

Odgovor jednog mog gej poznanika posebno me se dojmio: "Tim jadnim ljudima ništa ne zamjeram, niti ih mrzim. Dapače, volim ih kao i sve druge ljude. Žalim ih jer život provode u mržnji i strahu umjesto da žive punim plućima i da budu sretni i najbolja verzija sebe. Smatram da svatko ima pravo na svoje mišljenje i svoj stil života, pa tako i oni. U redu je iznijeti svoje mišljenje, no nije mi jasno zašto pri tome vrijeđati, omalovažavati i zlostavljati?!".

I s tim danas, dragi moji, zaključujem ovu kolumnu. Nemojte mi zamjeriti što sam malo skrenula sa zacrtane tematike muško-ženskih odnosa i obećavam da ću vam to nadoknaditi već sljedećeg petka. No, podsjećam vas da šutnja nije zlato te da na svaki oblik zlostavljanja treba ukazati i prijaviti ga!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.