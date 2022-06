Neki dan moja kolegica mi pošalje dio teksta na kojem je radila, a glasi: "U Hrvatskoj nije primijećen porast, niti velik broj zaraženih spolnim bolestima u usporedbi s većinom zemalja Europske Unije, ali je zabilježen povećan broj muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima" i onda je mudro prokomentirala "Baš divota! Što ženama ostaje od muškog roda? Ništa!". Na to sam se odvalila od smijeha, no ona ne zna bi li plakala ili se smijala jer je singlica u trećem desetljeću života i sad ju je, izgleda, svaka nada napustila da će uskoro pronaći svoju srodnu dušu, osim ako ne promijeni spol.

Za nas žene ne zna se što je gore: muškarac zaražen spolnim bolestima ili onaj dio tvrdnje da se sve više njih seksa s muškarcima. No, to još nije sve! Ako je suditi prema statistikama iz zdravstva i iskustvima mojih prijateljica i poznanica, sve je veći broj mentalno bolesnih muškaraca. To znači da je brojka singl mentalno ubrojivih, fizički zdravih i heteroseksualnih muškaraca još niža, a ako iz te sume izbacimo one koji nisu ženskari koji trče za doslovno svakom suknjom, ispada, po mojoj slobodnoj procijeni, jedan valjan muškarac na 10.000 žena.

Znam, znam sad će drvlje i kamenje po meni jer nisam u obzir uzela i to koliko je heteroseksualnih žena mentalno bolesno i ima neku spolnu bolest itd., no neću jer smo mi ionako u svemu bolje od muškaraca te smo po prirodi savršene i sigurno je da smo što se tih statistika tiče fenomenalne, a kad prdnemo miriše na tratinčice… Šalim se, naravno. Ima nas svakakvih, no o tome neki drugi put.

No, doista što to muškarca tjera da se uvali drugom muškarcu na prsa maljava? Muškadija je po prirodi egocentrična i samoljubiva, a neki od njih su izgleda to sebeljublje preusmjerili na paženje i maženje drugih muškaraca jer očito mi žene nismo dovoljno dorasle tom zadatku. Ako malo bolje sagledate mušku prirodu, primijetit ćete da se njima sve uvijek vrti oko njihovog pupka i one alatke ispod. Toliko su ponosni na nju da je od pubertetskih dana mjere i uspoređuju s onima drugih pripadnika svog krda.

Vesna nije ni slutila da joj je muž gej

Meni osobno, a vjerojatno ni ženama diljem planete, nije jasno što oni vide na i u tom dijelu tijela i zašto im je toliko važan, no sigurno zato gubimo bodove na njihovoj rang listi poželjnih životnih partnera. Spale smo na one nježnije i osjećajnije primjerke muškaraca koji naginju duhovnosti, no velikoj većini njih ipak daske nisu posložene u glavi kako spada, pa odu u ekstreme ne da bi vidjeli boga, već da bi i sami postali bogovi. Neki od njih toliko su nadrogirani razno-raznim gljivama, pejotlima i travuljom da ne znaju kako se zovu i gdje im je glava, a gdje stražnjica. Drugi, pak, žive doslovno, od riječi do riječi, po zapovijedima svetih knjiga religije kojoj pripadaju… da skratim, i u tim slučajevima žene opet izvuku kraći kraj!

Tom prebacivanju heteroseksualnih muškaraca u "drugi tim" posvjedočio je i moj frend koji je gej. "Draga moja, to ti je živa istina! U klubovima mi se sve više upucava strejt komada i to su oni za koje nikad ne bi rekao da bi bili s muškarcem", priopćio mi je. "Kad smo već kod toga, sjećaš se naše jadne Vesne koja je bila udana za geja, a da to nije znala?". "Da. Što je s njom?", odvratila sam mu. "Sreo sam je jučer i još se od toga nije oporavila. Bubica naša, izgubila je vjeru u sebe, ljude i ljubav. Totalno je u bedu…"

Vesna je, naime, svoju srodnu dušu, nazovimo je Darko, upoznala u drugom razredu gimnazije. Sudarila se s njim na hodniku dok je trčala da ne zakasni na sat. Nježno ju je primio za rukicu i pomogao joj je da ustane i da skratim, ostatak priče sigurno već znate jer bila je to ljubav na prvi pogled kao iz romantičnih romana i filmova. Golupčići su bili zajedno godinu dana, sve dok Darko nije otišao na fakultet, jer su zaključili da veza na daljinu nikako ne bi funkcionirala. No, kada je Vesna maturirala i upisala faks, ponovo su se sreli i opet, pogađate, na hodniku ispred učionice.

Uskoro su počeli živjeti zajedno, po završetku faksa su se zaposlili, vjenčali, dobili djecu. Sve po P.S-u, osim male "sitnice". Vesna nije ni slutila da je Darko u nekom momentu njihove veze više zavolio dirati i pipkati muškarce nego žene. Neko je vrijeme to vješto skrivao, no nakon šest godina braka ipak joj je priznao. Njoj nikako nije bilo jasno kako je, citiram, "odjednom postao gej jer su imali super seks". Darko joj je priznao da je sve počelo kad se pijan k'o čep počeo hvatati s cimerom, za kojeg je kasnije saznao da je gej. Osjećao se užasno nakon toga, no uspomena na tu divlju i vatrenu noć nije mu dala mira, pa se opet poseksao s muškarcem nakon par mjeseci. I to je bio početak kraja njegove idile s Vesnom.

Spavao bi s drugim muškarcem mrtav pijan

Kako bi još bolje istražila tematiku, pitala sam hetero frendove bi li imali spolni odnos s muškarcima. Mali broj njih me s gnušanjem pogledao kao da će se ovaj tren zbljuvati, kazao mi da više nikada u životu sa mnom neće sjesti na kavu i blokirao mi broj mobitela, a većina njih bacila se na svesrdno razmišljanje o toj problematici.

"Pa, znaš šta, kad bolje razmislim. Mislim da čak i bih. No, da bih se seksao s muškarcem, trebao bih biti pijan k'o deva da se opustim i da previše ne razmišljam", glasio je jedan od potvrdnih odgovora. A na moje pitanje "Zašto?", fend je odgovorio: "Sigurno bi seks bio fenomenalan jer gejevi znaju sve erogene cake bolje od žena i nas samih koji smo strejt". Onda sam ga upitala "Bi li nakon toga postao gej?", a on mi je brzinom munje odgovorio: "Nema šanse! Možda bi se još koji put poseksao s muškarcem i to je to".

Ne trebam vam niti govoriti da je većina mojih frendova i poznanika odgovorila da bi se poseksali s muškarcem. Nekolicina njih bi u tu priču uvalila i svoje žene ili cure kao treću stranku u strastvenom klinču, no samo da ih promatra i pasivno sudjeluje jer su, citiram, "sebični i ljubomorni, pa ne žele da im netko trpa njegovu žensku". Usput sam još saznala i koliko je ustvari prljava muška mašta, a od nekih stvari pao mi je mrak na oči od jeze… No, da se vratim na temu - svi muškarci iz moje mini ankete spomenuli su neku drogu, stimulans ili alkohol kao presudan faktor u odluci da se poseksaju s drugim muškarcem.

Drage moje, ako vas je uhvatio strah da će možda i vaš dragi "zaplivati prsno" s drugim muškarcem, nemojte muževe i dečke ostavljati nasamo kad su mrtvi pijani ili drogirani ili oboje s gej frendom ili bilo kojim frendom. Tko zna što im sve može pasti na pamet! I, naravno, proučite bolje mušku anatomiju, a posebice njihove intimne dijelove te se prekrstite i pomolite da i vaš muškarac ne počne "igrati za drugi tim". Kad bolje razmislim, možda je nabolje da uz sve to nabrojeno platite misu u najbližoj crkvi. Što je sigurno - sigurno je!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.