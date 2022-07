Fenomen muško-ženske komunikacije doista je zagonetan i trebao bi se službeno uvrstiti na popis najvećih misterija svijeta. Prije će se prevesti "Voynichev rukopis", nego odgonetnuti ključ razmjene informacija među suprotnim spolovima. Za one koji ne znaju, spomenuti rukopis je knjiga od oko 250 stranica koju je prije nekih 600 godina napisao nepoznati autor nepoznatim pismom na nepoznatom jeziku, a nazvana je po bibliofilu Wilfridu M. Voynichu, koji ju je 1912. godine pronašao i kupio. Njenu uvodnu rečenicu znanstvenici su uz pomoć umjetne inteligencije uspjeli prevesti tek prije par godina.

Kod problematike vezane uz komunikaciju između muškaraca i žena ni najbolji kriptografi i najjača računala svijeta su nemoćni. Milijuni žena na svijetu svakodnevno su suočene sa slikama, videima, screenshotovima i sl. na zaslonima svojih mobitela kojima nitko osim autora (muškarca, dakako) koji su ih poslali ne znaju pravo značenje. Pitaj Boga koliko je njih pomislilo da ima problema u komunikaciji sa svojim dragim i zbog toga utonulo u duboki očaj?! Ne znaju jel' ih namjerno hebu u zdrav mozak ili su prirodno tulavi kod verbalnog i pismenog izražavanja.

Ma, naravno da je ovo drugo u igri. Nedajbože da im to kažeš i fino sugeriraš da porade na tome, odmah se nađu uvrijeđeni i ne kuže o čemu uopće govorite… Zbog mira u kući žene su postale pravi mali detektivi i odgonetači muških hijeroglifa.

Frendici je dečko neki dan poslao slikanu hrpu namirnica u kolicima kad je išao u nabavku u trgovinu, barem je ona tako fotku percipirala i protumačila. "Ljubavi, baš si divan! Mislim da si uzeo sve što nam treba", napisala mu je s knedlom u grlu jer on NIKAD, ama baš NIKAD nije kupio sve s popisa. Ili ga zaboravi sejvat na mobitelu ili ga slučajno obriše ili ga iz nekog nepoznatog razloga ne zna dobro iščitati, pa kupuje ne ono što piše, već ono što on misli da piše…

Ne znaš jel' te vrijeđa, trola ili nešto treće!

"Jesi ti ćorava? Pa, bolje pogledaj fotku koju sam ti poslao!", glasio je njegov zbunjujući odgovor bez iti jednog emotikona, pa nije uspjela dešifrirati radi li se o uvredi, trolanju ili nečem trećem. "Ne kužim. Šta si mi htio pokazati?", pitala ga je i uskoro kao odgovor dobila je istu fotografiju na kojoj je bio u gornjem kutu crvenom bojom zaokružen djelić nečije ruke s nečim što je nalikovalo na tetovažu. Ako vam još nije jasno što joj je njen dragi pokušavao reći, pojasnit ću vam da vam skratim muke! Naime, svidjela mu se ta tetovaža i opasno razmišlja o tome da on napravi istu. Naravno, njen muški blentavac nije to mogao napisati, već joj je poslao fotku…

Meni je najstresnije kad mi muž na WhatsApp pošalje video svoje vožnje ljubljenim motorom i to redovito bez ikakvog komentara ili objašnjenja uz njega. Onda ja moram odgonetnuti što mi je zapravo htio reći ili pokazati. Iskreno, mene motori sada zanimaju kao njega moda. A to znači - ne baš! Negdje tamo prije 20-ak godina mislila sam si kupiti Yamahu R1. Bila je to ljubav na prvi brrrummmm koja je s vremenom kao sve velike eksplozivne i strastvene romanse minula i ugasila se. To sam mu fino na hrvatskom jeziku rekla kad je kupio svoju ljubljenu Apriliu Pegaso, no ne doživljava me uopće. Super mi je to što uživa u vožnji te što je sretan. Čak se volim provozati s njime i to je to! No, skrenula sam s teme…

Moj tijek misli u situacijama kad mi dragi pošalje video kreće se otprilike ovako:

"OK, VOZI i to NA CESTI - znači da je živ i zdrav i da nije upao u nikakvu provaliju, niti da se sudario.

Hm, oko njega nema previše vozila, znači da nije gužva na cesti.

Ispred njega nema nijedno bijesno vozilo koje bi mi htio pokazati, znači nije ni to.

Brzinomjer mu nije prešao 80 kilometara na sat, znači da se ne želi pohvaliti da vozi k'o luđak.

Ček, ček, čak malo mi je čudan zvuk motora. Eureka! Možda je to!".

I onda si mislim "A što ak' fulam?! Kvocat će mi kako ga uopće ne doživljavam kad mi priča o dijelovima motora, protoku goriva itd.". I onda mu pošaljem samo crveno srčeko jer s tim nemreš nikad fulat. No, očito možeš jer je on meni jednom prilikom nakon toga poslao upitnik. "Šta ćeš sad, crna Anteja? Seksi selfi kao diverzija? Hm, bolje ne! Zabit će se negdje…". Na koncu sam mu pojasnila da to znači da mu šaljem ljubav i podršku i bio je happy. Inače, zaista se radilo o čudom zvuku motora…

Muški su lijeni natipkati običnu poruku

"Ma nije to ništa, draga moja", uvjeravala me frendica. "Tvoj muž je genijalac naspram moga filozofa. Zamisli, neki dan mi je poslao emotikon tri plave kapljice kad sam mu poslala selfi u grudnjaku dok sam ga isprobavala u trgovini. Ja, budala, mislila da plače od muke koliko mi loše stoji i nisam ga kupila. Kad sam došla doma, dočekao me s gaćama dolje i artiljerijom u punoj spremi… Zamisli mog šoka kad sam ga tako ugledala. 'Šta se tebi dogodilo? Jesi opet gledao pornjavu dok me nije bilo doma?', pitala sam ga.

'Kakvu pornjavu! Ne treba mi to pored one fotke koju si mi maloprije posala', priopćio mi je važno i još važnije zatražio od mene da se skinem i obučem novi grudnjak i tangice koje mi je kupio za godišnjicu. Točno sam vidjela kako mi pada mrak na oči kao da me netko mlatnuo mokrom krpom po glavi. 'Joj, nisam kupila grudnjak jer sam mislila da ti se ne sviđa', odvratila sam mu. I onda sam vidjela da se i njemu smrklo. 'Kako ne sviđa!? Pa, poslao sam ti onaj emotikon, znaš onaj.. štrcanje…', kazao je i počeo izbezumljeno mlatarati rukama tamo dolje. 'Koje crno štrcanje?! Ja mislila da plačeš od muke jer mi grudnjak očajno stoji', kazala sam mu. 'Kako ti te kapljice mogu ličiti na suze?! Pa očito je da nalikuju na znaš ono štrcanje… znaš ono…' i onda je opet počeo bjesomučno lamatati rukama tamo dolje cijel crven u licu, valjda od muke… ' Mamicu mu perverznu…", ispričala je moja frendica, a mi smo sve redom skoro popadale sa stolica od smijeha.

Ne trebam vam niti govoriti da je potom između njih dvoje nastala maratonska rasprava o značenju spornog emotikona. Za moju frendicu i njenog muža ego je ipak uvijek važniji od seksa, pošto su oboje kompetitivne alfe. Njihova polemika bila je toliko žustra da zamalo i odvjetnike nisu angažirali… I, naravno, na kraju su se složili da su oboje u pravu.

Nakon pomnog razmatranja svih slučajeva promašene i pogrešno protumačene komunikacije u našem ženskom kružoku, zaključile smo da muški ne samo da ne znaju ili ne žele verbalno izraziti svoje osjećaje, već su lijeni i natipkati običnu poruku. Nisu makli dalje od škrabotina na zidovima pećina koje su njihovi preci crtkarali. Kad smo već kod prapovijesti, kladim se da je pismo izmislila žena jer joj se na vrh glave popelo bjesomučno i po svoj prilici neuspješno tumačenje tih slika na zidovima. Znakovito je i to da je najstarije otkriveno pismo iz 4. tisućljeća pr. Kr., a pretpostavlja se da je na njemu bio popis imovine ili podjela iste!

Eto dragi moji, pa si ga vi sad lijepo dobro razmislite kad šaljete poruke, a ja se sad fino idem toćat u moru, pa ćete na moje mudrolije pričekati par tjedana. Svima koji su na godišnjem želim da ga što ljepše provedu i da se propisno odmore!

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autorice i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.