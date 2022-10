Negdje sam pročitala da su natprosječno inteligentne žene često duže vremena solo. Promotrivši primjere iz svoje okoline, usudila bih se konstatirati da je to vjerojatno istina. Svaka moja poznanica i prijateljica koja je pametna, lijepa, ima karijeru, novac, uspjeh… je većinu vremena solo. No, je li to zato što muškarci od njih bježe kao da imaju kužnu bolest ili je to zato što one tako žele?

Moja prijateljica Marija je u četrdesetima i svaka svekrva bi je za snahu poželjela, no daleko je od neke dugovječne i čvrste veze s muškarcem kao Hrvatska od blagostanja. "Pa dobro, dokle ti misliš biti solo?", priupitala sam je. "Zauvijek! Šta će mi neka budala da mu kuham, služim i čistim za njim? Imam dijete, znači ostvarila sam se kao majka. Imam sve što sam ikad željela i ne želim da mi neki muškarac to uništi. Budim se kad hoću, idem gdje god hoću, a da ne moram nekome polagati račune. Pazim se i mazim, a za to mi ne treba muškarac", kazala mi je odlučno te me pogledala ispod obrva poluprijekorno jer sam gledala u mobitel koji je vibrirao na stolu.

"Eto, ti sad piljiš u taj mob koda je sveto pismo i to samo zato što si vjerojatno dobila poruku od muža i MORAŠ je pročitati jer je možda nešto važno. Iskreno, draga moja, to me pomalo i vrijeđa. Zašto bi ti on bio uvijek na prvom mjestu, pa čak i kad ga nema uz tebe!? Zašto sad ne mogu imati tvoju punu pažnju?", prostrijelila me pogledom. "Ali, ali…", mucala sam i pokušala izvaliti nešto pametno u svoju obranu, no nije išlo, a mene je vrlo teško ostaviti bez teksta. To dobro znaju svi koji me poznaju. Općepoznata je činjenica da sam osoba koja o svemu, ama baš svemu, ima svoje mišljenje, pa čak i kada za to nema potrebe, kad je i najgluplja trivija u pitanju. Marija se samo slatko nasmijala mojoj muci i još više mi zagorčala život s premisom "Vi ste udate žene stalno pod nekim stresom".

"OK, to možda i jeste istina. Ipak, odlutale smo od teme… No, šta ćeš kad ti treba nježnosti, seksa, netko da te zagrli?", uzvratila sam joj lopticu. "Za to imam muškarca koji dođe, obavi što ima i ode. Ne želim ga ni vidjeti u stanu kad sam gotova s tuširanjem!", srezala me odmah moja Mara. Gem, set, meč! Carica je sve dobila i zaista me ostavila bez teksta.

Pametne žene su poput dvosjeklog mača

Sljedeća na puškometu mi se našla moja vječna singlica Iva, koju ste imali čast upoznati u prethodnim kolumnama. "Slažem se s Marom! Zašto bi mi trebao neki muškarac?", srezala me odmah u startu. "Pa zato što stalno cmizdriš kako si solo i kako ćeš ostat stara cura. Osim toga, stalno prijetiš da ćeš početi skupljati mačke…", kazala sam. "Ma ja to u trenutku slabosti izvalim. Znaš da od perimenopauze nisam sva svoja u posljednje vrijeme. Zeznuto je kad me hormoni udare u glavu, a onda vidim kako je vama koje ste u vezi naporno i stresno i odmah se na brzinu priberem", pojasnila mi je.

Po ovome svemu ispada da smo mi ženske koje smo u nekoj vrsti dugotrajne monogamne veze djelomične mazohistkinje jer zasigurno nismo sve mahom glupe k'o stupovi! No, promišljanje o toj tematici, ostavimo za neku drugu prigodu.

Ako je vjerovati mojim frendicama, muški su postali nužno zlo u životu svake iole pametne žene. Pošto sam morala ispitati obje strane, obratila sam se muškadiji koju poznajem. "Treba li tvoja bolja polovica biti jako inteligentna?", upitala sam frenda Luku koji je u tridesetima i već tri godine živi s curom. "E, to ti je dvosjekli mač! Mi volimo kad je naša ženska pametna, no ne i previše", kazao mi je jasno i glasno. Raskolačila sam oči u čudu. "Zašto?", povikala sam. On se nacerio nadmoćno kao neki mag koji je izmislio recept za vječnu mladost, no ne želi nikome otkriti svoj tajni recept. Spasio me konobar koji je došao taman u pravi tren kad mu je trebalo naručiti još jedno pivo, pa mi se smilovao jer sam ga počastila.

"Čisti, punokrvni muškarac, a pri tome ne mislim na one metriće, mamine sinove i kinderlade, obično traži žensku koja će podržavati sve ono što ga čini muškarcem", izvalio je. "Ha???", izvalila sam i ja. "Mi smo ti jako jednostavni i volimo biti glavni. Pametna žena isto tako voli biti glavna i zna što želi, a mi muški volimo ženama govoriti što da žele. To je s pametnom ženom neizvedivo, barem bez prepirke te napornog i zahtjevnog argumentiranja", stao se smijati dok je gledao moje zbunjeno lice. Nisam znala bi li mu po međunožju izlila vruću kavu koja se pušila u mojoj šalici ili bi mu zahvalila i platila još jednu rundu. "Tražila si istinu i to ti je brutalna istina i nemoj se sada uvrijediti i to shvatiti osobno. Možda misliš da si pametnija od Nidže, no vjeruj mi - nisi!", naglasio je.

Snažan muškarac treba snažnu i pametnu ženu

"Znači, po tebi, sve žene koje su u vezi ili braku nisu baš pametne?", pitala sam ga. "A što ti misliš?", uzvratio mi je. "Pa naravno da nisu! Tko normalan želi nekome drugome prati prljave gaće, kuhati ručak, trpjeti tuđa izdr*avanja i zlovolju sa smiješkom na licu itd. Meni to i nije beš neki odraz inteligencije! Mi muški obično tražimo žensku koja će se brinuti o nama i nadopunjavati nas te većinom plesati onako kako mi sviramo. Ne volimo ti baš neke samostalne i pretjerano pametne ženske jer njima ne trebamo. One su si same dovoljne", zaključio je sav sam sebi važan i napuhan k'o puran.

Došla sam doma s rojem upitnika iznad glave koje sam odmah sasula na mog mužića. "Jesi ti mene oženio samo zato što sam glupa?", povikala sam odmah s vrata i kad sam čula što sam izvalila, odmah sam se stala smijati. "Jesi ti dobro, ljubi?", pitao me je brižno, a onda sam mu prepričala razgovor s Lukom. "Ma joj, on ti samo se*e. Pa znaš da je on seksistički gad. Ne slažem se s njim. Možda on traži neku glupaču, ali meni je bitno da žena zna što želi u životu i da se ti ciljevi poklapaju s mojima, da se nadopunjujemo u našim slabostima i vrlinama. To je neki glavni cilj braka, da iz dvije zasebne i kompletne osobe nastane power couple koji može s lakoćom izdržati sve što svijet nakrca na njih", kazao mi je i raspuhao sve upitnike i sumnje iz moje glave.

"Muškarci trebaju nekoga tko će ih razumjeti bolje od njih samih, a glupa žena to ne može izvesti jer neće imati kapacitet za iščitati svoga supruga. Muškarac koji ciljano oženi glupaču to radi samo iz sebičnih razloga kako bi se mogao igrati s njom i manipulirati njome. No, takav nikad neće biti sretan jer će ono što mu fali u ženi tražiti u drugim ljudima… A što kada ti ljudi neće biti tu? Ostat će sami sa svojim mislima u glavi, neshvaćeni i nesretni. Snažan muškarac treba snažnu i pametnu ženu uz sebe", rekao je, a ja sam ga sumnjičavo pogledala, no izgledao je smrtno ozbiljno, pa sam mu povjerovala.

Drage moje, nije sve u "kuhanju, pranju i pospremanju" kad si u vezi ili braku. Dajte šansu svojim muškarcima i možda vas ugodno iznenade. A ako vaša dlakavija polovica unatoč tome i dalje od vas traži da budete njegova marioneta - nogirajte ga i zatražite da vam plati sve usluge pranja, kuhanja, pospremanja, duševne boli zbog zanemarivanja itd. koje ste kroz godine trpjele.

