RASKOŠNA ZABAVA /

Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump

Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump
Foto: Instagram Screenshot/lauragnjatovic

Laura je bila u društvu Vladimira Kraljevića, vlasnika licence za Miss Universe Hrvatske, zahvaljujući kojem je i dobila pozivnicu

2.1.2026.
16:29
Hot.hr
Instagram Screenshot/lauragnjatovic
Laura Gnjatović (24), Miss Universe Hrvatske, ulazak u Novu 2026. godinu obilježila je na ekskluzivnom događaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, dočekala ju je na glamuroznoj novogodišnjoj večeri u organizaciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump
Foto: Instagram Screenshot/lauragnjatovic

Proslava na Mar-a-Lagu

Atmosferom i trenucima s proslave Laura se pohvalila na Instagramu, i to na privatnom, ali i na službenom profilu. Doček je održan u Trumpovoj luksuznoj rezidenciji Mar-a-Lago, gdje su se među uzvanicima u jednom trenutku pojavili i Donald i Melania Trump, pozdravivši okupljene goste među kojima se našla i hrvatska misica. Sve trenutke objavila je na svoju Instagram priču.

Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump
Foto: Instagram Screenshot/lauragnjatovic

Na prestižnom događaju Laura je bila u društvu Vladimira Kraljevića, vlasnika licence za Miss Universe Hrvatske, zahvaljujući kojem je i dobila pozivnicu. Kraljević je ranije u više navrata isticao da je u prijateljskim odnosima s obitelji Trump te da se, osobito tijekom Trumpove prve predsjedničke kampanje, često čuo s njegovim sinom Ericom. Još 2016. godine Kraljević je govorio kako Trump cijeni ambiciozne i otvorene ljude, neovisno o njihovu porijeklu ili formalnom obrazovanju, te da uvijek jasno daje do znanja na čemu ste s njim. 

Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump
Foto: Neva Zganec/pixsell

 

POGLEDAJTE VIDEO: Najluđa noć diljem zemlje: Evo tko je sve zabavljao Hrvate u novogodišnjoj noći

Laura GnjatovićDonald TrumpMiss UniverseNova Godina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
najčitanije
RASKOŠNA ZABAVA /
Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump