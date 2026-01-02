Naša misica Laura Gnjatović dočekala Novu godinu u društvu Donalda i Melanije Trump

Laura Gnjatović (24), Miss Universe Hrvatske, ulazak u Novu 2026. godinu obilježila je na ekskluzivnom događaju u Sjedinjenim Američkim Državama. Naime, dočekala ju je na glamuroznoj novogodišnjoj večeri u organizaciji američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Foto: Instagram Screenshot/lauragnjatovic

Proslava na Mar-a-Lagu

Atmosferom i trenucima s proslave Laura se pohvalila na Instagramu, i to na privatnom, ali i na službenom profilu. Doček je održan u Trumpovoj luksuznoj rezidenciji Mar-a-Lago, gdje su se među uzvanicima u jednom trenutku pojavili i Donald i Melania Trump, pozdravivši okupljene goste među kojima se našla i hrvatska misica. Sve trenutke objavila je na svoju Instagram priču.

Foto: Instagram Screenshot/lauragnjatovic

Na prestižnom događaju Laura je bila u društvu Vladimira Kraljevića, vlasnika licence za Miss Universe Hrvatske, zahvaljujući kojem je i dobila pozivnicu. Kraljević je ranije u više navrata isticao da je u prijateljskim odnosima s obitelji Trump te da se, osobito tijekom Trumpove prve predsjedničke kampanje, često čuo s njegovim sinom Ericom. Još 2016. godine Kraljević je govorio kako Trump cijeni ambiciozne i otvorene ljude, neovisno o njihovu porijeklu ili formalnom obrazovanju, te da uvijek jasno daje do znanja na čemu ste s njim.

Foto: Neva Zganec/pixsell

​