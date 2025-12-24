Nakon turbulentne godine Ava Karabatić pronašla sreću u zagrljaju stare ljubavi

Poznata hrvatska starleta i spisateljica Ava Karabatić (37), čini se, završava iznimno izazovnu godinu na najljepši mogući način. Nakon niza teških životnih trenutaka koji su obilježili 2025. godinu, Ava je na svom Instagram profilu podijelila iznimno romantičnu fotografiju s novim partnerom, Lazarom Ivanom, pokazujući da je ponovno pronašla ljubav i sreću. Objava je privukla pozornost njezinih brojnih pratitelja, koji su s oduševljenjem pozdravili novu fazu u njezinom životu.

Zimski poljubac nakon teških mjeseci

Na fotografiji objavljenoj svega dva dana prije Božića, Ava i njezin partner Lazar Ivan dijele nježan poljubac usred idiličnog snježnog krajolika. Odjeveni u tople zimske jakne, s pahuljama koje padaju oko njih, par izgleda potpuno zaljubljeno.

U pozadini se nazire drvena kućica okružena borovima, što stvara dojam prave zimske bajke, a nagađa se da je fotografija nastala u Švicarskoj, gdje se Ava nedavno preselila. Uz fotografiju je ostavila i kratku, ali emotivnu poruku posvećenu svom izabraniku: "Hvala ti Lazare Ivane što mi uljepšavaš svaki tren u životu".

Ova romantična scena dolazi kao sretan završetak godine koja za Avu nije bila laka. U svibnju je iznenada preminuo njezin otac Ivica Karabatić, što ju je duboko pogodilo. U listopadu je donijela veliku životnu odluku i preselila se u Švicarsku kako bi radila kao njegovateljica, navodeći kao razlog razočaranje stanjem u regiji.

Početkom prosinca javnost je zaintrigirala objavom o trudnoći, da bi samo tjedan dana kasnije pojasnila kako se radilo o lažno pozitivnom testu uzrokovanom hormonalnom neravnotežom. U svjetlu svih tih događaja, pronalazak ljubavi predstavlja prijeko potreban tračak nade i stabilnosti.

Iz studentskih dana

Ljubavna priča Ave i Lazara Ivana ima gotovo filmski prizvuk. Naime, kako je nedavno otkrila, njihova veza nije nova, već je riječ o obnovljenoj romansi nakon punih osamnaest godina. Par se prvotno povezao još za vrijeme Avinih studentskih dana u Zadru, a sudbina ih je, kako se čini, ponovno spojila.

Ispod objave nanizali su se brojni komentari podrške i lijepih želja. Poruke poput "Želim vam svu sreću" i "Kako kažu: 'Lakše su muke i sreća u dvoje!'" pokazuju koliko je Avinim obožavateljima drago vidjeti je sretnu.

Među komentarima se našao i jedan duhovit, koji aludira na Avino obrazovanje: "Pričate li na latinski". Podsjetimo, Ava je diplomirana profesorica talijanskog jezika i književnosti te latinskog jezika i rimske književnosti, titulu koju je stekla na Sveučilištu u Zadru.

Nakon svega što je prošla, čini se da je Ava Karabatić napokon pronašla svoj mir. Njezini pratitelji s nestrpljenjem iščekuju što donosi budućnost za poznatu starletu i njezinu staru-novu ljubav.

​