Sanjate li nekoga za Božić? To nije slučajnost, svemir vam pokušava nešto važno reći

Blagdansko je vrijeme u punom jeku, domovi mirišu na cimet i borovinu, a društveni kalendari ispunjeni su druženjima. Ipak, usred sve te vreve i veselja, mogli bi se pojaviti suptilni pokazatelji onoga što nam donosi idućih 12 mjeseci, a jedan od najsnažnijih znakova mogao bi se kriti upravo u našim snovima.

Iako toga često nismo svjesni, svake noći provedemo i do dva sata sanjajući, a snovi u ovo doba godine nose posebno značenje.

Stoljećima su ljudi vjerovali da snovi nose važne poruke. Još je 1900. godine Sigmund Freud, otac psihoanalize, u svom kapitalnom djelu "Tumačenje snova" postavio tezu da snovi simboliziraju naše skrivene tjeskobe i želje. Novija istraživanja snove promatraju kao oblik noćne terapije koja nam pomaže obraditi emocije.

No, kada se snovi o određenim ljudima pojave u tjednu uoči Božića, njihova poruka postaje još dublja i usmjerenija na budućnost.

Koga sanjate i što to znači?

Naime, snovi tijekom blagdana odraz su onoga o čemu naš mozak razmišlja dok smo budni. Budući da je Božić vrijeme koje provodimo s voljenima - obitelji, prijateljima i svima onima koje smatramo svojim "urbanim plemenom"- prirodno je da nam se upravo ti ljudi pojavljuju u snovima.

Ako se netko pojavi u snu prije Božića, to može biti osoba koja nam nedostaje, za koju nas vežu nostalgična sjećanja ili netko tko za nas ima duhovnu blagdansku poruku. Ključno je shvatiti da osoba u snu predstavlja nešto čega želimo više u svom životu.

Foto: Pixabay

Članovi obitelji i stari prijatelji

Sanjati voljenu osobu u božićnom kontekstu često je odraz duboke emocionalne povezanosti, ali i pokazatelj potrebe za većom intimnošću. To može biti nagovještaj da vas u bliskoj budućnosti očekuje razdoblje ljubavi i jedinstva.

Tumačenje, međutim, ovisi o ulozi koju ta osoba ima u vašem životu i o atmosferi sna.

Šaljivi rođak: Ako planirate prilično ozbiljan Božić u krugu odraslih, a sanjate starog rođaka koji je uvijek bio poznat po šalama, san signalizira podsvjesnu želju da se opustite i budete manje ozbiljni u nadolazećem razdoblju.

Spontani prijatelj: Ako vas čeka naporan Božić ispunjen obvezama i zadacima, a sanjate prijatelja koji nikada ništa ne planira, vaša podsvijest vapi za bezbrižnijim i slobodnijim stavom prema životu u godini koja dolazi.

Davno viđena osoba: San o osobi koju dugo niste vidjeli, a s kojom ste bili bliski, može ukazivati na to da će se taj netko uskoro pojaviti u vašem životu ili da vaši osjećaji prema njoj ostaju nepromijenjeni unatoč vremenu i udaljenosti.

Foto: Pixabay

Psihološka i duhovna poruka za budućnost

Osim osobnih poruka, božićni snovi zadiru duboko u kolektivnu psihu i drevne simbole. S psihološkog stajališta, poput onog jungijanskog, blagdanski san može predstavljati arhetipske teme ponovnog rođenja, povratka svjetla i duhovne obnove.

On vas poziva da razmislite o vlastitom putu i "darovima" koje njegujete u svom unutarnjem svijetu, signalizirajući period osobnog rasta.

Ova se simbolika savršeno nadovezuje na drevne poganske festivale od kojih potječu mnogi božićni običaji.

Nordijski Jul: Proslava ponovnog rođenja boga sunca i povratka svjetla nakon najtamnijeg dijela godine simbolizira nadu i novi početak. San o Božiću stoga može biti znak da u vaš život, nakon teškog razdoblja, napokon ulazi svjetlost.

Rimske Saturnalije: Ovaj festival slavio se uz gozbe, darivanje i privremenu zamjenu društvenih uloga. On u snovima može predstavljati podsvjesnu želju za oslobađanjem od svakodnevnih briga i okretanjem nove stranice.