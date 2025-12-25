Utrka se zahuktala, iza žirija se sve praši: Redakciju uveseljavaju vaše prekrasne jelke

Ako ste mislili da se na Božić usporava – onda niste vidjeli naš božićni žiri koji se bori s hrpom fotografija vaših prekrasnih božićnih jelki. Fotografije na naše veselje i dalje pristižu, ukrasi se ponosno šepure, a božićna konkurencija ne uzima slobodan dan. U blagdanskom izdanju na Net.hr-u donosimo svježe ocjene i nove dojmove žirija, uz puno šarma, malo humora i onaj osjećaj da je Božić savršena prilika da se još jednom pokaže što sve jedna jelka može biti.

Foto: Ante Španić

DJED MRAZ:

Ovo drvce jasno zna tko je i što slavi – Božić, ali i Hajduk. Crveno-bijela paleta je čista i dosljedna, bez lutanja u kič, što mi je posebno drago. Statement detalj s grbom Hajduka iznad drvca daje cijeloj priči identitet i kontekst prostora, a ukrasi to pametno prate. Možda bih osobno maknuo jednu figuricu pri dnu, ali to je već sitničarenje Djeda koji je vidio previše jelki.

Ocjena: 8.5/10

BAKA MRAZ:

Ovdje imamo jasan koncept i to se vidi na prvi pogled – tematsko drvce s osobnošću. Kombinacija klasičnih kuglica s motivima pahulja, zlatnim cvjetovima i diskretnim sportskim referencama djeluje promišljeno, ne slučajno. Posebno mi se sviđa zvijezda na vrhu – jednostavna, ali snažna kao modni potpis. Ovo nije trendovsko drvce iz kataloga, nego drvce s karakterom.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovo drvce ima dušu i priču, a to se ne može fejkati. Figurice i male jaslice pri dnu stvaraju osjećaj doma, obitelji i dječje radosti, dok sportski detalji daju onu “to smo mi” notu. Volim da nije savršeno simetrično – djeluje živo i iskreno. Statement nije samo dekor, nego emocija.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Božićno drvce s jasnim identitetom, snažnim statement detaljima i toplinom doma. Spoj tradicije, osobne strasti i božićnog ugođaja funkcionira skladno i autentično. Ovo je drvce koje se pamti jer priča priču, a ne samo jer lijepo izgleda.

Prosječna ocjena: 8.8/10

Foto: Dijana Cvrlje

DJED MRAZ:

Ovo je klasična božićna jelka kakvu očekujem vidjeti u kući gdje se Božić shvaća ozbiljno, ali s mjerom. Bogata je, ali ne prelazi u kaos – dekoracije su gusto raspoređene, no još uvijek dišu. Crvena zvijezda na vrhu i tople lampice rade sav posao božićnog ugođaja bez previše filozofije. Viseći stakleni ukrasi i ledene “kristalne” kapljice dodaju eleganciju starinske jelke.

Ocjena: 8/10

BAKA MRAZ:

Ovdje imamo raskoš, ali onu pravu, blagdansku – ništa minimalistički, sve “na veliko”, kako i treba biti. Kombinacija različitih kuglica, tekstura i visećih elemenata daje wow-efekt, a posebno mi se sviđa igra sjajnih i mat površina. Cvjetni bijeli detalji su izvrstan dodatak koji omekšava cijelu priču i podiže jelku na višu, gotovo editorial razinu. Ovo je drvce koje se fotka iz svakog kuta.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ova jelka izgleda kao da miriše na kolače i kuhano vino. Ima puno emocije, puno svjetla i onaj osjećaj “tu se Božić živi”. Pokloni i snježna podloga pri dnu daju toplinu i priču, a šarolikost ukrasa djeluje iskreno, kao da se skupljala godinama. Slojevitost i nostalgija – ništa nije slučajno, ali ništa nije ni previše ispolirano.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Raskošno, toplo i izrazito božićno drvce koje se ne boji obilja. Bogati viseći ukrasi, bijeli cvjetovi i klasična crvena zvijezda zajedno stvaraju osjećaj tradicije i glamura. Ovo je jelka koja okuplja obitelj i puni prostor blagdanskom energijom.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Ana Mihelcic

DJED MRAZ:

Ovo drvce me razoružalo čim sam shvatio da je sve ručno rađeno. Heklane kuglice i pahuljice nose onu starinsku, toplu vrijednost koju ne možeš kupiti u dućanu, i to je najveći dar ovog bora. Boje su hrabre i razigrane, ali zahvaljujući teksturi ukrasa ne djeluju kaotično nego mekano i toplo. Nije minimalističko, ali ima dušu – a to se uvijek boduje.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ručno heklani ukrasi su apsolutni luksuz, i to onaj tihi, craft-luksuz koji je trenutno itekako u trendu. Svaka kuglica izgleda kao mali dizajnerski komad, a kombinacija boja pokazuje hrabrost i samopouzdanje. Ovo drvce ima snažan “wow” efekt upravo zato što nije savršeno uniformno. Sasvim je jasno: kreativnost, vrijeme i ljubav uloženi u svaki detalj.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Ovo je drvce koje grije srce prije nego što upališ lampice. Svaki heklani ukras priča priču o strpljenju, obitelji i zajedničkom stvaranju, a to se osjeti u cijelom prostoru. Šarene lampice i snjegović dodatno pojačavaju osjećaj dječje radosti i domaće atmosfere. Ovo nije samo bor – ovo je Božić kakav se pamti.

Ocjena: 9.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Izrazito emotivno i autentično božićno drvce s jakim momentom ručnog rada. Heklani ukrasi čine ga jedinstvenim, toplim i neponovljivim, a cijela kompozicija odiše ljubavlju i kreativnošću. Ovo je primjer kako tradicija i osobni trud stvaraju najjači božićni ugođaj.

Prosječna ocjena: 9.3/10

Foto: Milica Kerum

DJED MRAZ:

Ovo je klasična božićna priča ispričana vrlo uredno i s puno mjere. Crveno-bijela kombinacija je čista, tradicionalna i nimalo napadna, a drvce izgleda skladno od vrha do dna. Veliki Djed Mraz uz drvce prostoru daje narativ, kao da je upravo stigao provjeriti je li sve spremno za Badnjak. Nema kaosa, nema lutanja – ovo je Božić kakav pamtimo iz djetinjstva.

Ocjena: 8.5/10

BAKA MRAZ:

Vrlo elegantno, vrlo “christmas editorial”. Cvjetni crveni detalji, kuglice i perlice stvaraju luksuzniji dojam, a dekoracija je dosljedna i promišljena. Poseban je blagdanski aranžman na stolu – mali, ali izuzetno efektan detalj koji zaokružuje cijeli prostor. Ovo drvce ne traži pažnju, ono je ima.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća toplina doma i mir blagdana. Sve djeluje smireno, obiteljski i nježno, bez potrebe za pretjerivanjem. Medvjedić i božićni aranžman unose onu mekanu, emotivnu notu koja govori da se ovdje Božić živi, a ne samo dekorira. Priča nije u jednom ukrasu, nego u atmosferi.

Ocjena: 8.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Usklađeno, tradicionalno i vrlo toplo božićno drvce koje se savršeno uklapa u prostor. Detalji poput velikog Djeda Mraza i pažljivo složenog blagdanskog aranžmana daju mu osobnost i priču. Ovo je primjer kako klasika, kad je dobro izvedena, nikad ne izlazi iz mode.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Martina Laktaš

DJED MRAZ:

Ovo drvce je školski primjer kako minimalizam može biti topao, a ne hladan. Paleta boja je smirena, elegantna i dosljedna, bez ijednog ukrasa koji “iskače”. Ljepota je upravo ta kontrolirana jednostavnost – sve je na svom mjestu, ništa ne vrišti. A mačka ispred bora? To je onaj real-life božićni moment koji uvijek podigne ocjenu.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo je vrlo chic, vrlo Instagram, vrlo aktualno. Mašne, neutralni tonovi i tople lampice djeluju kao da su izašle iz interijerskog editorijala. Poseban detalj je pletena košara umjesto klasičnog postolja – pokazuje osjećaj za trendove. Ovo drvce zna tko je i kome se obraća.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Ovdje se osjeća mir, toplina i onaj tihi božićni ugođaj bez gužve. Sve djeluje smirujuće, ali ne dosadno – ima dovoljno tekstura i detalja da drži pažnju. Mačka kao nenamjerni dodatak daje prostoru život i domaću notu. Ovo je bor uz koji se pije čaj i gleda kroz prozor, a ne juri.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Elegantno, skladno i vrlo promišljeno božićno drvce koje se savršeno uklapa u prostor. Neutralna paleta, mašne i prirodni materijali, uz nenadmašan “živi” dodatak – kućnog ljubimca primjer su kako suptilan Božić može biti izuzetno efektan.

Prosječna ocjena: 9.2/10

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

Prijavite se na net.hr newsletter i pratite je li vaše drvce upalo u oko našem žiriju, kako su ga ocijenili i ulazi li u konkurenciju za nagrade.