NAJISKRENIJA PJESMA DOSAD /

Nakon Dore 2025, IVXN ide svojim putem: Nova pjesma 'Ritual' vraća duh devedesetih

Nakon Dore 2025, IVXN ide svojim putem: Nova pjesma 'Ritual' vraća duh devedesetih
×
Foto: Privatna Arhiva

Pjesma nastala u Švedskoj donosi energični dance zvuk, a kroz osobne predmete i nostalgičan vizualni identitet izražava slobodu i iskrenu euforiju mladosti.

5.2.2026.
11:12
Hot.hr
Privatna Arhiva
Nakon zapaženog nastupa na Dori 2025 s pjesmom „Monopol“ te singla „Atacama“, mladi kantautor Ivan Milić IVXN predstavlja novu pjesmu „Ritual“, inspiriranu devedesetima. Pjesma donosi energični dance zvuk kojim pokušava vratiti osjećaj slobode i jednostavnosti koji su obilježili to vrijeme. 

Nakon Dore 2025, IVXN ide svojim putem: Nova pjesma 'Ritual' vraća duh devedesetih
Foto: Privatna Arhiva

„Ritual“ je nastao u Švedskoj, u autorskoj suradnji s Andreasom Björkmanom, a u proces stvaranja pjesme bila je uključena i Ananda Đuranović. Iako su ga suradnici poticali da pjesmu prijavi na Doru 2026, IVXN je odlučio objaviti je izvan natjecateljskog okvira, kao samostalni singl koji u potpunosti odražava njegovu glazbenu osobnost i viziju te ga predstavlja publici na najiskreniji mogući način. 

Nakon Dore 2025, IVXN ide svojim putem: Nova pjesma 'Ritual' vraća duh devedesetih
Foto: Privatna Arhiva

„Dance glazba devedesetih za mene predstavlja zvuk s kojim sam prvi put osjetio da glazba može biti bijeg i prostor slobode. Uz te melodije sam odrastao i otkrivao svijet i sebe“, kaže IVXN. 

Vizualni identitet spota dodatno naglašava osobnu priču. U njemu se pojavljuju osobni Ivanovi predmeti kao što su kazete, CD-i, discman i walkman, zbog čega cijela priča za njega ima još snažnije značenje. 

Nakon Dore 2025, IVXN ide svojim putem: Nova pjesma 'Ritual' vraća duh devedesetih
Foto: Privatna Arhiva

„To nisu samo rekviziti, nego dijelovi mog početka, predmeti kroz koje sam gradio odnos s glazbom prije streaminga i algoritama, kada se pjesme nisu konzumirale nego tražile i čuvale, kada bih uz radio sjedio satima da snimim i uhvatim tadašnje hitove. Za mene je to hommage nekim ljepšim vremenima.“ 

Govoreći o motivaciji iza pjesme, dodaje: „Ovom pjesmom pokušavam vratiti osjećaj iz djetinjstva koji su imale devedesete i rane dvijetisućite, jednostavnost i iskrenu euforiju. To je moj način da odam počast vremenu koje me formiralo i koje je i danas duboko dio mene. Htio sam da „Ritual“ zvuči kao sloboda, kao noć koja tek počinje, kao trenutak kada shvatiš da te glazba nosi negdje dalje.“ 

Nakon Dore 2025, IVXN ide svojim putem: Nova pjesma 'Ritual' vraća duh devedesetih
Foto: Privatna Arhiva

„Ritual“, kao i prethodne pjesme, ali i sve pjesme koje tek dolaze, nastaje iz duboko osobnih pobuda, emocionalnih lomova i dijelova Ivanove osobnosti koje je odlučio pretočiti u glazbu.

 „Svaka od njih fragment je mog svijeta, iskrena reakcija na odnose, strahove, strasti i transformacije kroz koje prolazim. Pišem kako bih se izrazio lakše i ostavio trag onoga što jesam u određenom trenutku života.“, zaključuje IVXN. 

Spot je s IVXN-om režirala Petra Ivanišević, a Marko Hodžić direktor je fotografije, kao i na prethodna tri njegova videospota. Singl izlazi pod etiketom 38RECS. 

