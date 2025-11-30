Pjevač kojeg su Hrvati iz dijaspore obožavali pronađen mrtav u hotelskoj sobi u Zürichu

Mirko Perković – Poky, glazbenik rođen u Livnu, koji je dugi niz godina živio u Njemačkoj i bio iznimno popularan među hrvatskim iseljeništvom, preminuo je u Zürichu.

Prema pisanju Fenix-magazina, glazbenik je umro nakon nastupa na 15. Livanjskoj noći održanoj u subotu, 29. studenog. Točne okolnosti smrti još uvijek su nepoznate, a njegovi prijatelji ispričali su kako je pjevač pronađen u hotelskoj sobi u nedjelju oko 11 sati.

Spomenuti portal piše da se Mirko tijekom večeri žalio na loše stanje, zbog čega je nastup na Livanjskoj noći prekinut ranije od planiranog. Prijatelji su ga navodno nagovarali da ode u bolnicu, no on je to odbio, tvrdeći da mu je samo potreban odmor i da je dehidriran.

Inače, Mirko je godinama živio u Njemačkoj, a glazbom se počeo baviti još u djetinjstvu. Svirao je harmoniku i klavijature, a iza sebe je imao više od dvadeset godina iskustva.

