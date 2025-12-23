FREEMAIL
DIRLJIVE RIJEČI /

Marko Vuletić objavio ceduljicu s porukom koju je dobio od supruga: 'Prije točno 882 dana...'

Marko Vuletić objavio ceduljicu s porukom koju je dobio od supruga: 'Prije točno 882 dana...'
Foto: Josip Regovic/pixsell

Ovaj je par svojim fanovima ranije otkrio detalje svog upoznavanja i početaka veze

23.12.2025.
10:01
Hot.hr
Josip Regovic/pixsell
Hrvatski influencer i poduzetnik Marko Vuletić (26) prije dva je mjeseca na svojoj društvenoj mreži Instagram prvi put objavio svojeg partnera Bogoljuba u objavi kojom je obznanio da su sklopili brak. U jeku serije videozapisa o renovacijama stana i blagdanskih recepata koje objavljuje, Marko Vuletić je na svojoj Instagram priči podijelio dirljivu poruku koju je dobio. 

Naime, prikazao je komadić papira na kojemu je rukopisom ispisano: "Prije točno 882 dana sam te prvi put poljubio. Svakim danom te volim sve više. Hvala ti na svakoj sekundi, minuti, satu, danu, tjednu, mjesecu i godini! Volim te".

Marko Vuletić objavio ceduljicu s porukom koju je dobio od supruga: 'Prije točno 882 dana...'
Foto: Instagram/marko_vuletic

Očito je da je poruka stigla od njegovog supruga, a ganula je i samog Vuletića koji je uz objavu dodao emotikone koji prikazuju plač. 

Ovaj je par svojim fanovima ranije otkrio detalje svog upoznavanja i početaka veze. 

„Bogdan je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos", iskreno je otkrio influencer. 

Iako par ne voli dijeliti privatni život na društvenim mrežama, tu i tamo objave zajedničku fotografiju koja izazove val pozitivnih reakcija. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Gospođa Marija, policija i 'Bogek': Ovo morate pogledati danas

Marko VuletićPorukaLjubav
komentara
DIRLJIVE RIJEČI /
Marko Vuletić objavio ceduljicu s porukom koju je dobio od supruga: 'Prije točno 882 dana...'