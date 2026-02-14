Diskretno vjenčanje, velika ljubav: Ovo je priča o Gibonniju i Sanji

Priča o Zlatanu Stipišiću Gibonniju i njegovoj supruzi Sanji Stipišić nije tipična estradna romansa. Njihov odnos korijene vuče iz ranog djetinjstva u Splitu, gdje su odrastali kao prvi susjedi, doslovno "ulaz do ulaza". Poznavali su se još od Gibonnijeve desete godine, kada je bio dječak u četvrtom razredu osnovne škole.

Skromno i diskretno vjenčanje

Prijateljstvo koje je tamo započelo s vremenom se pretvorilo u duboku i trajnu ljubav. Kada su odlučili ozakoniti svoju vezu, učinili su to daleko od medijske pompe. Vjenčali su se tijekom devedesetih u zagrebačkoj Dubravi na skromnoj i intimnoj ceremoniji, koja je u Gibonnijevoj biografiji Tajna vještina opisana tek s nekoliko riječi: "skromno i diskretno".

Sanja je, kada se udavala, već bila majka kćeri Tanje, a s Gibonnijem je dobila sinove Randa (27) i Lorenza (20).

Privatnost i međusobno poštovanje

Samozatajna Sanja se svjesno drži podalje od javnosti, a pjevač tu njezinu odluku bezrezervno poštuje. Oduvijek smatra da obitelj ne smije biti "modni dodatak" javne osobe.

U jednom od rijetkih intervjua u kojem je spomenuo suprugu, za emisiju 'Vidljivi tragovi' prije dvije godine, Gibonni je otkrio kako je njihova ljubav rasla prirodno i iskreno.

"Sanja je rock 'n' roll, žena prava. Imao sam sreću. Imao sam stvarno sreću. Imaš emisije 'Ljubav je na selu' pa se upoznaju na silu. Ja sam živio na ulazu 49, a ona na 51. Od četvrtog razreda osnovne ja nju držim na oku, i ona mene. Skoro kao na selu. Iako u gradu, ali ista kuća, ulaz do ulaza. Naravno, ja sam imao nekakav svoj život bez nje, ona bez mene, ali u jednom momentu kad smo se napokon našli toliko smo već sve znali. Bez nekih laži, bajanja, prikazivanja sebe u boljem svijetlu. Dogodilo se da je u tvom ulazu osoba tvog života, rekao je pjevač.

A upravo obitelj drži Gibonnija prizemljenim i daje mu snagu i stabilnost unatoč njegovom statusu jednog od najuspješnijih glazbenika u regiji, s rekordnih 40 Porina.

Ljubav koja nadilazi sve

"Meni kad doma sve štima, može okolo ne štimat ništa - opet sam svoj. Kad mi doma nešto ne štima, a cijeli svijet je perfektan, ja sam izluđen i nisam svoj," priznao je glazbenik.

U vremenu kada je privatnost rijedak luksuz, Zlatan i Sanja dokazali su da je moguće sačuvati ono najvrjednije. Njihova ljubav i danas ostaje primjer jednostavnosti, odanosti i trajne povezanosti.

