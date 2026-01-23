Seida ne skriva emocije: 'Fale mi moje cure', a prijateljstvo iz showa i dalje traje

Seida, gledateljima poznata iz 18. sezone RTL-ova showa "Ljubav je na selu", ponovno je raznježila pratitelje na društvenim mrežama. Na svom Instagram Storyju objavila je emotivnu fotografiju s Ninom i Viktorijom, djevojkama s kojima je tijekom snimanja razvila posebno prijateljstvo. Uz fotografiju je kratko poručila: „Fale mi moje cure“, jasno dajući do znanja koliko joj taj odnos i dalje znači.

Tijekom boravka na farmi farmera Tomislava, upravo su Seida, Nina i Viktorija bile nerazdvojne, a njihova bliskost često je privlačila pažnju gledatelja. Iako je Tomislav na kraju odlučio povesti Viktoriju na romantično putovanje, njihov odnos nije prerastao u ljubavnu priču. Po povratku je Viktorija iskreno priznala da Tomislava vidi isključivo kao prijatelja.

Foto: Rtl

Danas između njih više nema kontakta, a Viktorija je otvoreno objasnila zašto. Kako je istaknula, razlike među njima bile su prevelike da bi se razvila romantična veza. „On je u svom svijetu, ja imam potpuno drugačiji stil i jednostavno se ne poklapamo kada su ljubavni odnosi u pitanju“, poručila je.

Dodala je i kako smatra da je iskreno prijateljstvo daleko bolja opcija od veze bez stvarnih emocija. „Bolje je imati iskreno prijateljstvo nego lažnu ljubav“, zaključila je, ističući da se s tim složio i sam Tomislav.

Unatoč tome što su se njihovi putevi razdvojili, uspomene s farme i prijateljstva nastala pred kamerama očito i dalje imaju posebno mjesto u Seidinom srcu.