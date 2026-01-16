Sanja iz Ljubavi je na selu o preokretu: 'Moguće je da ćemo Robi i ja završiti u vezi'

Iako se činilo da je za Sanju priča u 18. sezoni showa Ljubav je na selu završena nakon što je farmer Robert za romantično putovanje odabrao Ankicu, situacija se nakon gašenja kamera potpuno promijenila. Sanja i Robert zaključili su da bi se mogli bolje upoznati i vidjeti postoji li među njima prostor za ljubavnu vezu, otkrila je Sanja u razgovoru za RTL.hr.

Foto: Rtl

U iskrenom razgovoru za RTL.hr, Sanja je priznala da ju je Robertov izbor iznenadio, no tada ga je prihvatila kao njegovu odluku. Pravi preokret dogodio se kasnije, kada joj je Robert prišao i iskreno se ispričao. Priznao joj je da je shvatio kako je možda donio pogrešnu odluku te da je vjerovao kako će odnos s Ankicom funkcionirati, no ubrzo je shvatio da to ipak nije ono što želi.

Priznanje koje je promijenilo tijek priče

Sanja za RTL.hr kaže kako su simpatije između nje i Roberta postojale još tijekom boravka na farmi, ali se tada nisu razvile do kraja. Njegovo priznanje i isprika bili su trenutak koji nije očekivala, ali koji je otvorio mogućnost za novi početak.

Nakon toga, Robert joj je počeo pokazivati koliko mu je stalo. Pozvao ju je na romantičnu večeru kako bi u miru razgovarali o svemu, a nije izostala ni pažnja u sitnicama. Sanja je otkrila da ju je jedno jutro poljubio u obraz, što je opisala kao lijepo i nježno buđenje. Osim toga, darovao joj je srce i prsten, geste koje doživljava kao jasan znak njegove pažnje i osjećaja.

Foto: Rtl

Od prijateljstva prema nečemu više

Foto: Rtl

Iako su se emocije očito produbile, Sanja naglašava da ne želi žuriti. Njihov odnos, kako kaže, cijelo je vrijeme bio temeljen na prijateljstvu, a sada im je potrebno vrijeme da se u potpunosti upoznaju.

„Cijelo vrijeme je to bila prijateljska ljubav. Treba nam vremena da se upoznamo“, iskrena je Sanja. Na pitanje vidi li mogućnost da njihov odnos preraste u ozbiljnu vezu, odgovara: „Moguće je. Vrijeme će pokazati.“

Unatoč oprezu, Sanja ne skriva da se osjeća sretno i ispunjeno te vjeruje da su Robertovi osjećaji iskreni. Gledajući cijelo iskustvo, od razočaranja do ovog neočekivanog nastavka, kaže da ništa ne bi mijenjala jer se, kako ističe, sve na kraju dogodilo u svoje vrijeme.

