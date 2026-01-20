Otišla je tiho i dostojanstveno: Preminula legendarna Senka Veletanlić u 90. godini

Poznata regionalna pjevačica i glumica Senka Veletanlić (89) preminula je u ponedjeljak nakon teške bolesti, a tužnu vijest javnosti je priopćio njezin sin, glazbenik Vasil Hadžimanov. Umjetnica koja je obilježila zlatno doba domaće zabavne glazbe otišla je u snu, ostavivši iza sebe bogatu karijeru i neizbrisiv trag u kulturi.

„Jutros nas je napustila moja majka Senka Veletanlić nakon teške bolesti. Otišla je tiho, dostojanstveno, u snu, kao dama, baš kako joj i priliči“, napisao je.

Počeci u Zagrebu i prvi veliki uspjesi

Senka Veletanlić, pjevačica i glumica, rođena je 27. svibnja 1936. godine u Zagrebu. Glazbenu karijeru započela je u zboru KUD-a „Joža Vlahović“, s kojim je nastupala diljem Europe, uključujući Pariz, Belgiju i Italiju. Prve profesionalne snimke ostvarila je 1958. godine za Radio Zagreb.

Iako je diplomirala na Ekonomskom fakultetu, odlučila je život posvetiti umjetnosti. Širu popularnost stekla je 1960. godine nastupom na Opatijskom festivalu s pjesmom „Noć bez zvezda“, a publika ju je brzo prepoznala po eleganciji, suzdržanosti i snažnoj interpretaciji. Nakon preseljenja u Beograd i braka s glazbenikom Zafirom Hadžimanovim, skladateljem i pijanistom, nastavila je nizati uspjehe. Posebno se pamti suradnja sa sestrom Biserom, a pjesma „Mi znamo sve“ iz 1972. ostala je trajno zapisana u antologiji domaćih šlagera, pišu vijesti.ba.

Senka Veletanlić ostaje zapamćena kao umjetnica iznimne profinjenosti, jedna od najvažnijih pjevačica 60-ih godina i simbol vremena u kojem su pjesme imale posebnu težinu i emociju.

