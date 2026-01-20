Brutalan lančani sudar: Sudarilo se preko 100 vozila, deseci ljudi su ozlijeđeni

Oko 100 vozila sudjelovalo je u lančanom sudaru i zapadnom Michiganu u Sjedinjenim Američkim Državama, priopćila je policija. Uzrok su ledeni uvjeti na cesti, piše ABC.

Ozlijeđeno je otprilike desetak osoba, ali nitko nije poginuo, izvijestila je državna policija Michigana.

Ured šerifa okruga Ottawa istražuje nesreću, a vozačima u tom području savjetuje se da izbjegavaju putovanja.

Temperature su u ponedjeljak bile izrazito niske u velikom dijelu Srednjeg zapada,a snijeg je i tada izazvao uvjete potpune smanjene vidljivosti u blizini Grand Rapidsa gdje je došlo do lančanog sudara.

Državna policija Indiane priopćila je da je više vozila sudjelovalo i u nesreći na cesti Indiana Toll Road.

Državna policija Indiane navodi da je snijeg nošen vjetrom smanjio vidljivost, što je dovelo do lančane nesreće koja je zaustavila promet u oba smjera.

Prijavljeno je nekoliko ozljeda, ali se smatra da nijedna nije opasna po život.