Ministrica Hrstić pozvala Bulja na razgovor o temi koja je mjesecima kamen spoticanja

Ministrica zdravstva Irena Hrstić pozvala je na sastanak gradonačelnika Sinja Miru Bulju koji će se održati u srijedu 21. siječnja 2026. godine, s početkom u 11.30 sati u Zagrebu, izvijestili su iz Grada Sinja. Tema sastanka bit će ukidanje rodilišta u ovom gradu kao i drugih zdravstvenih usluga te otvaranje Opće bolnice u Sinju.

Sastanak je sazvan nakon dopisa gradonačelnika Grada Sinja, u kojem je zatražio hitan sastanak s ministricom zdravstva te upozorio na ozbiljne posljedice odluka o zatvaranju rodilišta.

U dopisu je istaknuo kako takve odluke imaju izravne i dugoročne posljedice na zdravlje žena i djece, demografsku vitalnost Cetinske krajine te temeljna prava više od 50.000 stanovnika koji gravitiraju sinjskoj zdravstvenoj ispostavi. Gradonačelnik Bulj zatražio je hitnu reakciju i sustavno rješavanje pitanja zdravstvene zaštite na području Cetinske krajine.

Naglasio je kako je Sinj jedan od rijetkih hrvatskih gradova s pozitivnim prirodnim prirastom, u kojem se sustavno ulaže u demografsku obnovu i poticanje mladih obitelji na ostanak u svom kraju.

Zatvaranje rodilišta

Zatvaranje rodilišta, koje je godinama funkcioniralo kao „zadesno“, ocijenio je izravnim udarom na budućnost lokalne zajednice te svjesnim zanemarivanjem stvarnih potreba stanovništva. Podsjetio je i na predizborna obećanja o otvaranju Opće bolnice u Sinju i uspostavi operacijske sale, istaknuvši kako se, umjesto unapređenja zdravstvenog sustava, trenutačno svjedoči njegovu daljnjem slabljenju.

Upravo zbog složenosti i važnosti ovih pitanja, u svom je dopisu zatražio da sastanku, uz predstavnike Ministarstva zdravstva, prisustvuju i predstavnici Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, osnivača – Splitsko-dalmatinske županije – te drugih nadležnih institucija, kako bi se osiguralo cjelovito i odgovorno donošenje odluka.

Gradonačelnik Miro Bulj će sudjelovati na sastanku te će, u ime građana Sinja i cijelog Cetinskog kraja, jasno i nedvosmisleno istaknuti potrebu unaprjeđenja postojećih zdravstvenih usluga, uključujući rodilište, kao i nužnost osnivanja Opće bolnice u Sinju kao trajnog rješenja za dostupnu, sigurnu i kvalitetnu zdravstvenu skrb.

"Od ministrice zdravstva i sastanka u Zagrebu gradonačelnik Bulj očekuje predstavljanje jasnog, konkretnog i vremenski definiranog plana razvoja zdravstvene zaštite u Sinju, uključujući dinamiku otvaranja Opće bolnice i operacijske sale koja je preduvjet otvaranju rodilišta", stoji u priopćenju Grada Sinja.

