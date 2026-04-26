Robert iz 'Ljubav je na selu' otkrio velike novosti: 'U vezi sam i sretan sam'

Osamnaesta sezona popularnog RTL-ova showa Ljubav je na selu donijela je niz emotivnih i nepredvidivih trenutaka, no rijetko koji je ostavio takav dojam kao ljubavna priča Roberta Horvatića (44). Ovaj mirni i povučeni farmer iz Gornje Voće osvojio je simpatije gledatelja svojom skromnošću, ali i iskrenošću, a njegov put kroz show i danas se prepričava.

Danas, nakon svega, Robert ima razloga za osmijeh. „U vezi sam i sretan sam“, kratko je poručio za RTL.hr, potvrdivši da je ljubav ipak pronašao i to izvan televizijskih kamera.

Preokret nakon romantičnog putovanja

Robert, bivši građevinar koji je život u Austriji zamijenio mirnijim tempom na obiteljskom imanju, u show je ušao s nadom da će pronaći partnericu koja dijeli njegove vrijednosti i ljubav prema životu na selu. Njegova smirenost privukla je četiri kandidatkinje, Ankicu, Suzanu, Rivu i Sanju, no odluka o odabiru pokazala se kao ključni trenutak njegove priče.

Za romantično putovanje odabrao je Ankicu, ali se taj izbor ubrzo pokazao pogrešnim. Njihov odnos bio je obilježen nesuglasicama i različitim očekivanjima dok je Ankica tražila više inicijative i otvorenosti, Robert se sve više povlačio pod pritiskom, što je dodatno produbilo jaz među njima.

Pravi preokret dogodio se u finalu, kada je Robert iznenadio sve prisutne iskrenim priznanjem. U emotivnom trenutku priznao je kako njegovo srce pripada drugoj ženi, Sanji, koju je ranije poslao kući. Ispričao joj se pred svima i kao znak svojih osjećaja poklonio joj ogrlicu, što je bio jedan od najromantičnijih trenutaka sezone.

Veza na daljinu je bila prevelik izazov

Iako su nakon emisije ostali u kontaktu i pokušali razviti odnos, veza na daljinu pokazala se kao prevelik izazov. Komunikacija se s vremenom prorijedila, a iskra koja se rodila pred kamerama polako je izblijedjela.

Unatoč tome, Robert je danas ponovno zaljubljen i, kako sam kaže, sretan. Njegova priča još je jedan dokaz da, iako televizija može pokrenuti emocije, pravi život često donosi neočekivane, ali i ljepše završetke.

