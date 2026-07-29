Robert iz 'Ljubav je na selu' doživio prometnu nesreću: 'Iskreno sam se prepao'

Robert, farmer kojeg su gledatelji upoznali u 18. sezoni popularnog RTL-ova showa Ljubav je na selu, jutros je doživio prometnu nezgodu. Kako je ispričao za RTL.hr, nesreća se dogodila na uskoj cesti s nepreglednim zavojem, gdje se našao u situaciji koju nije mogao izbjeći.

Na sreću, sve je završilo bez težih posljedica. Robert i druga vozačica prošli su bez ozbiljnijih ozljeda, a farmer kaže da je nakon sudara osjetio tek manju bol u vratu.

"To mi je bila prva prometna u životu i iskreno sam se prepao. Nije ugodno kada se tako nešto dogodi, ali najvažnije je da smo svi dobro", rekao je Robert, koji se nakon početnog šoka brzo pribrao.

Foto: RTL

Sretno zaljubljen

Iako mu je jutro obilježila neugodna situacija, posljednjih dana ipak ima mnogo razloga za zadovoljstvo. Nedavno je otkrio da je ponovno zaljubljen te da je napokon pronašao svoju sreću u ljubavi.

Nakon što je u Ljubav je na selu pred televizijskim kamerama tražio svoju srodnu dušu, Robert je potvrdio da u njegovu životu danas postoji posebna osoba. Čini se da mu je ljubavna priča napokon krenula u željenom smjeru, a današnja prometna nezgoda, srećom, završila je samo kao neugodno iskustvo koje će, kako kaže, nastojati što prije ostaviti iza sebe.