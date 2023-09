Ines Petrić prijavila se u "Ljubav je na selu" kako bi osvojila farmera Radoslava Biskupovića, a za RTL.hr otkrila je što misli o njemu te u kakvim je odnosima s drugim kandidatima.

'Gordana i Riva stvaraju negativu'

"Prvi dojmovi su super, Radoslav je u suštini dobar čovjek, samo većina kandidatkinja to ne vidi. Smeta mi što moja protukandidatkinja Gordana govori ružne stvari o nama, a uopće nas ne poznaje. Mi se svi zajedno družimo na doručku, ručku, večeri i mimo toga provodimo vrijeme zajedno, ako smo ti već dali dozvolu da sjediš za našim stolom, onda po meni bi svatko trebao to poštivati, no nije baš tako. Gospođa Gordana i Riva stvaraju negativnu energiju između svih nas. Mene to ne dira jer se znam nositi s negativnim ljudima, no neki ljudi iz svog vlastitog znanja ne znaju da s raznim komentarima, raspravama samo pokazuju lošu sliku o sebi. Mi smo tu svi na upoznavanju iz dana u dan i svi se zajedno borimo za isti cilj, a to je da odemo na tu Radoslavovu farmu. Na zabavi je bilo super. Irena se odmah uklopila, ona mi je i prijateljica još se družimo s Antom, Suzanom i imamo osjećaj kao da se znamo 100 godina, a ne kaao da smo se upravo upoznali. Atmosfera je dobra kao da smo na nekom dobrom tulumu, svi se dobro veselimo i zabavljamo, dobra je i jako pozitivna energija između nas", ispričala je.

'Imam veliku šansu'

Za sebe kaže da joj konkurencija jedino mogu biti mlađe djevojke i to jedino po godinama. Po prirodi je vesela i druželjubiva osoba, a za nju tabu teme ne postoje. Smatra da ju je Radoslav odabrao za prvi ples jer su oboje Dalmatinci, drže se zajedno, a i vole isti nogometni klub.

"Radoslav jako dobro pleše, veselog je duha, potencira ljude da se zabave, druže i plešu. Naravno da uvijek imate nekoga kome neke stvari smetaju, bilo bi žalosno da nema takvih osoba. Gordani i Rivi i nekim ostalim djevojkama nije baš bilo drago što je Radoslav odabrao mene za ples. Smatram da me je odabrao zato jer sam Dalmatinka - Kaštelanka, mi Dalmatinci se uvijek držimo zajedno bez obzira gdje smo i što - volimo isti nogometni klub. To su dvije osnovne stavke koje mi daju veliku šansu da dođem do svojeg cilja, a to je da budem među tri djevojke koje idu na Radoslavovu farmu", otkrila je.

'Neću odustati od toga'

Ines je otkrila da se vratila fakultetu, a planira uskoro i posvojiti dijete.

"Stan je pri završetku tako da čim uselim u stan, odmah krećem u najljepšu životnu priču posvojenje djeteta kojemu se jako veselim. Vratila sam se fakultetu da si status školstva poboljšam, iz razloga što se sve gleda tko što ima, tko je kakvog zanimanja, veličina stana i jednostavno želim ispuniti sve pravne pretpostavke za posvojenje djeteta. Napominjem, nemam ništa protiv posvojenja dječice iz drugih zemalja, primjerice afričkih. Velika sam podrška svim mladim obiteljima koje se odluče za takav čin i posvoje djecu iz afričkih zemalja. Ljudi danas osuđuju takve parove, no za mene je najvažnije spasiti dječicu i dati im beskrajnu ljubav te se nadam da ću uspjeti u svojim namjerama i željam. Nikad neću odustati od toga, takvog sam karaktera. Kad si odredim cilj, ništa me ne može spriječiti da ga ne ostvarim. Jako sam uporna osoba, nikad ne odustajem. Što se tiče moga OPG-a, u realizaciji je, osim voća i povrća uzgajat ću određeno cvijeće. To mi je palo na pamet nedavno, imam veliki komad vlastite zemlje pa mjesta ima", ispričala je Ines.

