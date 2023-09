Farmer Tihomir Petrović nažalost nije dobio dovoljno pisama da bi odmah prošao dalje u "Ljubav je na selu", no voditeljica Anita Martinović mu je rekla kako još postoji mogućnost da se to promijeni i posjeti ih na njihovoj farmi.

POGLEDAJTE VIDEO: Kći je navijala za njega, no Tihomir nije imao sreće: 'Nisam se dobro predstavio'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nije da sam razočaran. Nisam se dobro predstavio. Imao sam veliku tremu pred kamerama. Ne znaš što bi rekao i nemaš pravu riječ u tom trenutku. Nisam iznenađen… Život ide dalje. Imao sam manju tremu kad sam došao k Aniti da mi kaže jesam li dobio dovoljno pisama. Da sam takav bio kad sam se predstavljao, možda bi prošao", rekao je Tihomir i istaknuo da se prijavio u show zbog ljubavi.

Njegovi prijatelji i obitelj nisu mogli vjerovati da nije prošao dalje u "Ljubav je na selu" koji možete gledati i na RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji, i to bez reklama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bili su iznenađeni što su ovi stariji farmeri prošli, a ja ne", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Farmer Radoslav je govorio za Tihomira da je malo naporan sa svojim istim pričama, što je ga je povrijedilo."Nije u redu, ponižavao me i ocrnjivao. Javio sam mu se zbog toga i rekao mu da za mene on nije čovjek", otkrio je Tihomir. No, on ne gubi nadu u ljubav. "Vjerujem, a baš ništa me u životu ne može iznenaditi", rekao je.

Pohvalio se i kako je dobio puno poruka od obožavateljica na društvenim mrežama, ali nisu htjele dospjeti u javnost. "Neke su tvrdile da bi sve učinile za mene, ali nisu htjele napisati pismo i stati pred kamere", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

A hoće li Anita posjetiti Tihomira te mu donijeti njegova pisma i dobre vijesti o nastavku natjecanja u showu, gledatelji će doznati u novim epizodama, od srijede do petka u 21.15 sati. "Ljubav je na selu" gledajte na RTL-u i RTL-ovoj streaming platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji! Više doznajte na voyo.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Paulina i Siniša - Ljubav je na selu