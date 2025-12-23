Najnapetiji trenuci! Željko odabrao Nadu, a ostali farmeri još su neodlučni: „Ja bih sve tri“

Na Robertovom imanju spremala se velika fešta, a dame su smatrale kako je za njih tri to dobar test da se pokažu u najboljem izdanju. Ankica je bila uvjerena da će ona izdominirati i tako osvojiti farmera. No i Sanja je imala plan – pojavila se u nošnji i svi su gledali samo u nju.

Robertova mama prednost je ipak dala Ankici, a njezine suparnice smatrale su da je to zato što se previše „gura“. Farmer je, pak, plesao samo sa Sanjom.

Foto: Rtl

Josip E. od jutra nije skrivao nervozu jer bliži se odluka: „Moram odabrati jednu, a nemam pojma koga. Gledam koja bi bila dobra za duže staze, za ljubav.“

Dottie se borila sa suzama

Dottie se borila sa suzama jer svemu dolazi kraj, a Iris je bila uvjerena da će baš ona na romantično putovanje.

Sjeta je hvatala i dame baranjskog Josipa Đ. posljednje jutro na njegovoj farmi, a Ksenija se nadala da ovo nije zadnji put da caruje u njegovoj kuhinji. Kako bi atmosfera bila opuštena do kraja, Josip ih je poveo na doručak.

Voditeljica Anita Martinović posjetila je Nadu, Saru i Željka u Baškoj, a najstariji farmer priznao je da je itekako neodlučan.

A kad je stigao trenutak odluke, odabrao je – Nadu. „Mjesta ima u mom srcu“, poručila mu je.

„Nismo kliknuli, imamo drugačiji način života. Bit ćemo prijatelji“, izbačena Sara nije se previše bunila.

Foto: Rtl

'Ne može se izvlačiti svaki dan'

Jutro nakon tuluma kod Roberta, Ankica više nije mogla šutjeti. Dok su Riva i ona obavljale jutarnje poslove, Sanja je spavala, što je za nju bilo nedopustivo.

„Mene isto noge bole, nije fer da ona spava. Ne može se izvlačiti svaki dan. Ide mi na živce. Kakva je to domaćica. Kad dođu gosti, onda skače, a kad nema nikoga - zapovijeda“, poručila je, dok je Robi pokušao smiriti sukob.

Tijekom hranjenja životinja, Sanja se opet požalila na neugodan miris: „Dosta mi je bilo. Nije bilo vremena za upoznavanje, samo s tim kravama, svinjama, kozama... Pretjerao je.“

Ankica je, pak, još jednom poručila kako si je zacrtala da će osvojiti Roberta i neće stati dok to i ne ostvari.

Mladi Tomislav priznao je Aniti Martinović da je zadovoljan danima na svom imanju, no još nije odlučio tko će s njim na romantično putovanje. Nina mu je zgodna, Seida šaljiva, a Viktorija ga čini mladim: „Ja bih sve tri! Vrijeme curi.“

„Mislimo da smo ga malo preodgojile. Sad ima neki stav. Mora pokazati muškost“, otkrile su Aniti njegove djevojke.

Dejan se u Dalju osamio s Miljanom kako bi provjerio koje su njezine želje i vidi li se s njim.

„Rekla sam ti da ne bih željela ostati“, cimnula ga je i natjerala na još razmišljanja, poručivši da će ostati svoja u svakom pogledu.

„Kaže svašta, ali ne kaže ništa“, poručio je farmer, dodavši da mu se ne sviđa njezin stav i tvrdoglavost.

Foto: Rtl

'Danka mi je više kao prijateljica'

Na red je došao i razgovor s Dorom koja mu je poručila da se mora više posvetiti jednoj djevojci, a ne ići od jedne do druge.

„Morala bih razmisliti vidim li se ovdje s tobom u Dalju. Kad bi mi dao šansu, možda čak i bih“, kazala je.

Anita Martinović doputovala je i u Baranju, gdje stvari više itekako nisu idilične kao na početku. Stoga je Josipa Đ. privela na razgovor.

„Ne znam još točno što će biti. U dilemi sam, ne želim ni Kseniju ni Mayu povrijediti. Pokazale su emociju, da im je stalo do mene. I u jednom i u drugom odnosu ima ono nešto kvalitetno. Danka mi je više kao prijateljica“, otkrio je Aniti.

