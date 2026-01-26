FREEMAIL
VELIKI ROMANTIČAR /

Ovo nije očekivala: Pogledajte kako je Josip Đ. iz 'Ljubav je na selu' iznenadio svoju Kseniju

Foto: Rtl

Ksenija je ranije otvoreno priznala kako je svaki susret s Josipom izazivao "leptiriće u trbuhu, nervozu i lagano uzbuđenje", dok ni Josip nije krio svoju opčinjenost

26.1.2026.
14:06
Hot.hr
Rtl
Farmer 18. sezone popularnog showa Ljubav je na selu, Josip Đ., ponovno je pokazao koliko je pažljiv i romantičan prema svojoj djevojci Kseniji. Naime, Ksenija je na svom Facebook profilu podijelila fotografiju s Josipom i u opisu napisala: "Josip me doveo na lokaciju na kojoj je snimljena moja najdraža pjesma 'Budi mi sve'', piše RTL.hr. 

Foto: Rtl, Ljubav Je Na Selu

 

Kliknuli su na prvu

Podsjetimo, Ksenija i Josip su par koji je svojom iskrenom i emotivnom pričom osvojio srca gledatelja posljednje sezone emisije. Njihova veza i danas cvjeta, a od samog početka bilo je jasno da između njih postoji posebna kemija.

Ksenija je otvoreno priznala kako je svaki susret s Josipom izazivao "leptiriće u trbuhu, nervozu i lagano uzbuđenje", dok ni Josip nije krio svoju opčinjenost. Njihova spontana povezanost potaknula je i glasine da su se poznavali i prije showa, no Ksenija ih je odlučno demantirala: "Jednostavno smo kliknuli na prvu."

Foto: Rtl

 

Njihova romansa dodatno se produbila tijekom romantičnog putovanja koje je Josip pomno isplanirao. Izlet u slovenske Alpe, uz boravak u toplicama s privatnim jacuzzijem nedaleko od dvorca, bio je savršeno iznenađenje za Kseniju. Ona je naglasila da je Josipov odabir lokacije pokazao koliko je dobro poznaje i koliko dijeli njezine afinitete.

Vrhunac njihove dosadašnje veze bio je trenutak koji je oduševio gledatelje: Josip je pitao Kseniju želi li biti u vezi s njim, a zatim joj je uručio ključeve svoje kuće, čime je simbolično označio novi početak njihove ljubavne priče.

Ksenija i Josip i dalje oduševljavaju obožavatelje svojim iskrenim odnosom, a ovakvi gestovi potvrđuju da prava ljubav, i izvan kamera, zaista postoji.

 

 

Ljubav Je Na Selu
