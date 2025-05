Farmer Josip iz Bilica svjetski je putnik i profesionalni ronilac: Otkriva kako bi osvojio onu pravu

U novoj, 18. sezoni ''Ljubav je na selu'' gledatelji će upoznati nove farmere željne ljubavi - 17. i 18. svibnja u 20.15 sati na RTL-u. Među njima je i svestrani 43-godišnji Josip Ercegović iz Bilica kraj Šibenika, koji je profesionalni ronilac, a ima i svoj obrt za podvodne radove.

„Uđem u mračno more gdje se ne vidi ništa i radim, ha-ha. Ne znam kako to drugačije opisati. Nije to ronjenje standardno, kako ljudi zamišljaju, to je ronjenje u blatu, spajanje kanalizacije. Obavljanje radova ispod vode. Ono što ljudi rade vani, ja radim u moru“, ističe Josip, od malena okružen morem koje je njegova prva ljubav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Počeo je roniti još kao dječak, amater, a zatim je položio tečaj za ronioca i godinama radio za jednu firmu. Kad je naučio posao, otvorio je vlastiti obrt. A iako morska dubina sa sobom nosi osjećaj moći i slobode, ovakva vrsta posla itekako nosi brojne opasnosti.

„Imao sam nekoliko puta slučaj da sam skoro poginuo… Zamrsio sam se u konope u mutnome moru koje nisam vidio, ostao sam u boci bez zraka. Nekako sam se uspio izvući, ne sjećam se ni sam kako sam se dokopao površine. Čovjek s bagerom je vidio što mi se događa i povukao me prema obali. Dok sam bio u dubini, samo mi je u glavi prolazilo da se dokopam zraka i nekako je to sve prolazilo kao usporeni film. To mi je najbliže smrti što sam bio“, prisjeća se.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Putovanja su mu velika strast

U slobodno vrijeme Josip se brine o svojim maslinama i vrtu, obožava ribolov i druženje s prijateljima. No možda i najveća strast su mu putovanja.

„Ljubav prema putovanjima sam razvio zahvaljujući bivšoj supruzi. Kako smo se vjenčali, uvijek mi je pričala o putovanjima pa sam krenuo s njom. Jedno putovanje, drugo, treće i onda je krenulo! Onda sam se zaljubio i ja. Najdraže mi je putovati Europom, ali najviše volim Aziju. Druga kultura, osjećaj, okusi. Obožavam otkrivati druge kulture“, ističe.

Svoju destinaciju iz snova već je pronašao. Ništa se, kaže, ne može mjeriti s Tajlandom, u kojem je bio čak pet puta!

„Ima lijepih destinacija, ali svakoj nešto nedostaje. Tajland je sve! Volim sunce, volim da sam na plaži, da mi nije dosadno i da je hrana vrhunska“, govori.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Još jedna velika Josipova ljubav je kuhanje kojim je okružen od malih nogu, kad je uz majku i oca gledao i učio sve detalje pripremanja hrane.

„Uvijek me to privlačilo. Kad sam se oženio, počeo sam kuhati sam. Međutim, ja sve što radim, idem u neke ekstreme. Tako sam se počeo educirati, završio različite masterclassove i primijetio da mi leži i da imam talent za kuhanje. Znao sam kuhati prijateljima večere za pireve … No ljubav prema ronjenju se pojačala, otvorio sam obrt i posvetio se tome“, kaže Josip koji najviše voli pripremati mesne specijalitete.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako bi osvoju osobu svojih snova?

Osobi koju bi pokušao osvojiti i impresionirati poslužio bi kamenice na svoj poseban način.

„'Bolestan' je okus. Ili ga voliš ili ne voliš. Dobar su afrodizijak, ima svega unutra. Osim toga, mogao bih pripremiti i neke školjke, paštu, riblje specijalitete, to žene više vole nego neke ogromne količine mesa“, poručuje.

Foto: RTL

Iza Josipa je 13-godišnji brak iz kojeg ima dvoje djece, a nakon rastave nije imao ozbiljnih veza. Sada, smatra kako je stiglo vrijeme da upozna novu djevojku kojoj bi pružio sve i s kojom bi se skrasio. Kad je o njegovoj budućoj odabranici riječ, trebala bi biti nekonvencionalna, vrckava i vesela osoba s kojom mu neće biti dosadno, otvorenog uma i spremna na kompromis. Kad je o fizičkom izgledu riječ, privlače ga niže, tamnopute i crnokose žene.

„Da se slažemo dobro, da volimo iste stvari, da smo pomalo 'divlji' i spremni na zajedničke avanture. Za ženu koja mi se svidi sam stvarno spreman sve napraviti. Ali očekujem tako i s druge strane. Mora biti obostrano!“ poručuje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

Dame koje mu odluče napisati pismo i stignu na njegovo imanje, osim kuhanjem, pokušat će impresionirati i prirodnim ljepotama šibenskoga kraja, a svakako im obećava i kratki tečaj ronjenja.

Što će još o sebi ispričati Josip, pokazat će nova sezona ''Ljubav je na selu'' - 17. i 18. svibnja u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: U Saboru prate RTL: 'U trendu su Sjene prošlosti'