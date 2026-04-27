Danka progovorila o budućim planovima, ali i o novoj ljubavi: 'Postoji jedna osoba...'

Danka iz 'Ljubav je na selu' je u razgovoru za RTL.hr otkrila što je danas najviše motivira, koji su joj životni prioriteti, kakve poslovne planove sprema te postoji li netko poseban tko joj izmamljuje osmijeh.

Danka danas ima uspješnu karijeru u fitnessu, a glavna joj je motivacija rad s ljudima i promjene koje postigne s njima. Komentira da je uvijek inspirirana kada netko uz njezinu podršku postane zdraviji i sretniji. Priznala je da je fitness za nju više nego posao, to joj je stil života.

Foto: RTL

Njezini trenutačni prioriteti su zdravlje, osobni razvoj i širenje poslovnih mogućnosti. Dodaje da joj je važno da unaprijedi svoj fitness i da pokrene više online suradnji te posljednje da otvori vrata međunarodnim projektima.

Budući planovi

Što se tiče budućih poslovnih planova, Danka planira proširiti online suradnje i želi se više otvoriti za rad u inozemstvu. Komentirala je kako bi privatno htjela više putovati, ali i uživati u balansu između poslovnog i osobnog života.

Foto: RTL

Na pitanje gdje se vidi za pet godina, Danka je istaknula da se vidi u mnogim projektima, a privatno se vidi uz stabilan i kvalitetan odnos.

Postoji tajni netko koji budi lijepe emocije

Ima par snova koje nije ostvarila, ali njezin trenutačni najveći san jest da njezini online treninzi i rad s klijentima zažive širom svijeta te da pokrene svoj fitness brend.

Foto: RTL

Na kraju razgovora došlo je papreno pitanje ljubavi i zaljubljenosti. Danka je rekla da ne osjeća zaljubljenost u klasičnom smislu, no da postoji osoba koja joj budi lijepe emocije te je uvijek nasmijana oko nje. Istaknula je da se nada da će to biti prava filmska priča, no detalje želi zadržati za sebe

