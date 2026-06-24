Ankica iz 'Ljubav je na selu' o bolnom razvodu: 'Saznala sam da me muž vara s 20 godina mlađom'

Ankica iz "Ljubav je na selu" ljubav je tražila u 18.sezoni showa gdje se borila za srce farmera Roberta. Nakon dolaska na farmu, za Rtl.hr je otkrila svoju životnu priču.

Foto: RTL

U razgovoru se prisjetila prijašnjeg razdoblja svog života kada je bila u braku koji je završio rastavom. Nije skrivala da joj je novo samačko razdoblje bilo teško te da se morala nositi s mnogim izazovima. " U početku je bilo teško, jako teško", priznala je Ankica.

Umjesto da je dopustila da ju samoća definira, odlučila je to vrijeme iskoristiti na bolji način. Okrenula se sebi, što se pokazalo kao najbolja odluka koja joj je pomogla da nađe mir. Jedno od najdirljivijih dijelova njezine priče je odnos s pokojnim ocem. Prisjetila se savjeta koje joj je dijelio, iako ona u tim teškim trenucima nije htjela ničiju pomoć. Danas ističe to kao nešto što je najviše požalila: "Možda mi je najviše žao što nisam poslušala oca. Uvijek je govorio da pazim na sebe, da mislim o sebi, da se manje zalažem i dajem za druge. Znači, prvenstveno da pazim na sebe."

Ankica je također ponosno istaknula da joj je lako prepoznati karakter i negativnu energiju kod ljudi. Smatra da je njezino slobodno vrijeme postalo luksuz koji ne želi trošiti na ljude i situacije koji to ne zaslužuju.

Foto: RTL

'Najviše mi je žao što nisam poslušala oca': Nakon njegove smrti uslijedio je novi šok u kuverti

Samo šest mjeseci nakon smrti oca doživjela je novi šok kada je na njezinu adresu došla kuverta sa zahtjevom za rastavu braka. Do tada, kako tvrdi, sa suprugom nije razgovarala o razvodu, niti je slutila kakvi su njegovi planovi. Umjesto podrške u teškim životnim trenucima, morala se nositi s još jednom novonastalom stresnom situacijom. Nekoliko godina nakon toga otkrila je da je u životu njezinog supruga postojala druga žena gotovo dvadeset godina mlađa od njega. "Muškarci, pogotovo kad uđu u četrdesete, žele dokazati svoju muškost. Da bi se dokazao, stariji muškarac nađe mlađu", opisuje Ankica situaciju koja joj je promijenila život.

Foto: RTL

Bez obzira na burnu prošlost, Ankica i dalje ostaje pozitivna: "Naučila sam biti jaka žena. Osoba koja može sve sama, lo da treba nešto šarafiti, popraviti ili nacijepati drva", ponosno ističe.