Kourtney Kardashian i njezin zaručnik Travis Barker sablaznili su veliki dio javnosti kad su počeli pred kamerama izmjenjivati nježnosti na crvenom tepihu na 94. dodijeli Oscara u Los Angelesu.

Oni su spremno pozirali okupljenim snimateljima, a onda su jedno drugome uvalili jezik. No, to nije bilo sve! Travis je svima dao do znanja da Kourtney pripada samo njemu. Naime, dok je pozirao fotografima, nije spuštao ruke s njezine stražnjice.

Kourtney i Travis bili su i modno usklađeni u crnim kombinacijama. Kardashianka je elegantno izgledala u crnoj tuba haljini Thierryja Muglera, dok je njezin zaručnik na sebi imao trendy odijelo.

Kourtney je prva Kardashianka koja je bila na ceremoniji dodijele Oscara. naime, ona je bila pratnja svom zaručniku koji je nastupao na prestižnoj svečanosti.

Podsjetimo, Kardashian i Barker imaju običaj na svim crvenim tepisima na kojima se pojave izmjenjivati nježnosti. Njih dvoje zaručili su se u listopadu 2021. godine, a uskoro će si izreći sudbonosno "da". Kourtney je nedavno otkrila da njih dvoje žele i zajedničko dijete.