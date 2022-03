Pop ikona Beyonce (40) definitivno zna prirediti vrhunski show. Ona je, naime, otvorila 94. dodjelu Oscara spektakularnim nastupom na teniskom terenu u rodnom gradu Venus i Serene Williams u Comptonu u Kaliforniji, piše People.

Beyonce je okružena plesačicama i orkestrom u efektnim zeleno - žutim neonskim kompletićima izvela svoju nominiranu pjesmu "Be Alive" iz filma o životu sestara Williams "Kralj Richard".

Pop diva izgledala je fenomenalno u neonsko zelenom trikou preko kojeg je imala prozirnu haljinicu koja je istaknula sve njezine zanosne atribute. Tijekom njenog spektakularno nastupa pridružila joj se i desetogodišnja kćer Blue Ivy.

Prva nominacija za Oscara

Beyonce je prvi put nominirana za Oscara u kategoriji nabolje originalne pjesme. No, zlatni kipić dobili su Billie Eilish i Finneas O'Connell za singl "No Time to Die".

Will Smith, koji je dobio Oscara za najbolju mušku glavnu ulogu u filmu "Kralj Richard" te će ostati upamćen i po tome što je na pozornici ošamario komičara Chrisa Rocka, otkrio je u listopadu da su sestre Williams inspirirale Beyonce da napravi pjesmu za film.

"Brak filma i pjesme je vrsta čarolije kojoj nema premca. Bio sam tako sretan kada je Beyoncé nazvala", rekao je tada.