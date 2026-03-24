Kći zvijezde Žikine dinastije krenula njezinim stopama: Evo zašto je dugo bježala od glume

Srpska glumica Olivera Viktorović, poznata po ulozi striptizete Violete u filmu "Žikina ženidba" ima kćer koja je krenula njezinim stopama. Kći Bojana Đurašković glumi antagonistu Nadežde u seriji "Crveni mesec", piše Puls Online.

Bojana se nije htjela baviti glumom do treće godine gimnazije. Izbjegavala je glumačku karijeru kako joj majka ne bi "sjedila nad glavom" i davala instrukcije kako da glumi. Sredinom srednje škole odlučila je spremiti prijemni ispit za glumu.

Majka i kći glume u istoj seriji

Mlada glumica ističe da je u glumi pronašla spoj svega što voli. Ovaj joj poziv omogućava da mašta, putuje, istražuje i svakodnevno se bavi sobom prolazeći iz jednog života u drugi.

Uz Crveni mesec, Bojana je glumila u "Radiu Milevi", "Kamiondžije d.o.o", "Majka Mara" i "Nemirni" gdje glumi sa svojom majkom Oliverom.

Gola ispred očevog kolege

Njezina majka Olivera proslavila se ulogom striptizete Violete u filmu "Žikina ženidba" gdje se trebala skinuti pred Dragomirom Bojanićem Gidrom, kolegom njezinoga oca.

Olivera je ispričala da joj je to bio prvi put gdje se trebala gola skinuti te da joj je bilo strašno. Gidra je primijetio da joj je neugodno te joj je dao savjet.

"Vidi, sunce, znam što želiš da tražiš. Nemoj to da radiš. Ponašaj se kao da si u ulozi, molim te. Moraš to napraviti kao da je normalno", poručio joj je, a nju je taj savjet spasio te nikada nakon nije imala takvih problema.

Olivera je uz "Žikinu ženidbu" glumila u mnogo filmova i serija poput "Lepa sela lepo gore", "Tesna koža", "Srećni ljudi", "Porodično blago" i mnogi drugi.

