Noć elegancije, glamura i slavlja ženske ljepote i snage privukla je brojna poznata lica, a u sklopu nje izabrana je i nova "Miss Beauty Hrvatske“.

Iza ekskluzivnog projekta posvećenog jakim ženama stoje dugogodišnje organizatorice evenata i uspješne poslovne žene, Sanja Bjedov i Tamara Roglić, koje su nedavno proslavile 25 godina suradnje i velikog prijateljstva. "Timeless Beauty" je treći projekt u nizu, koji se 2021. i 2022. održao u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski pod najstrožim mjerama stožera zbog pandemije koronavirusa. Ove godine je prvi put organiziran pod normalnim uvjetima, te je stoga bio i najraskošniji do sada.

"Timeless Beauty je posvećen ženama iz javnog života koje su ostavile bezvremenski trag svojim radom, a neke od njih su se borile za svoj posao, egzistenciju ili život. Veselimo se širenju i uspjehu našeg autorskog projekta, koji je postao jako zanimljiv ljudima. Projekt je namijenjen ne samo mladim djevojkama, već i realiziranim ženama, koje su ostavile svoj bezvremenski trag. Posebno smo ponosne što smo se ove godine proširile na regiju", poručuju vlasnice projekta.

Večer je bila sastavljena od tri samostalne cjeline: revijalnog dijela okrunjenih ljepotica, svečane dodjele "Timeless Beauty" nagrada i izbora za novu "Miss Beauty Hrvatske". U revijalnom dijelu okrunjenih ljepotica pistom su prodefilirale bivše misice i pobjednice svih relevantnih izbora ljepote koje Hrvatska ima, u glamuroznim dizajnerskim haljinama, a koje su po prvi put izlazile iz prvog reda u kojem su sjedile, a ne iz backstagea. Tom su prilikom prisutne podsjetile na to kada su bile okrunjene. Među njima su bile bivše Miss Universe Ivana Delač i Natalija Prica, bivša Miss turizma Jelena Katarina Kapa, bivša Miss Sporta Borna Mohač i aktualna misica Korina Sajko. Svojom pojavom je prisutne očarala i Marinela Grljušić, prva Miss Beauty Hrvatske. O svim izuzetnim ženama te večeri brinula je Jana Družinec, vlasnica svjetski poznatog beauty brenda Jana Nails.

U raskošno uređenom prostoru zagrebačkog Stil Eventa, održan je i najsvečaniji dio večeri, a to je dodjela nagrade „Timeless Beauty“ izuzetnim damama bezvremenske ljepote za koje je skulpturu izradio akademski kipar Petar Popijač. Ove godine nagradu su osvojile: najljepša Hrvatica 2013., Nikolina Minovska; urednica i novinarka Uršula Tolj; najdugovječnija domaća manekenka Zvončica Vucković s uspješnom inozemnom karijerom; spisateljica Josipa Pavičić u kategoriji "Hrabra žena". Novost je bila kategorija "Regionalna zvijezda", koja je pripala jednoj od najljepših žena bivše države i najpoznatijoj Loto djevojci, Suzani Mančić.

„Za Hrvatsku me vežu prelijepe uspomene, ali posebno sam počašćena što sam u ovim godinama dobila nagradu za bezvremensku ljepotu. Statusa seks-simbola mi nije dosta, jer od mene ne zahtijeva ništa osim da se pojavim i izgledam dobro. Svaka žena duboko u sebi želi biti seks-simbol pa makar na dva dana, a jasam to postala, ni kriva ni dužna. No, prolazeći kroz svoju arhivu, primjećujem toliko naslovnica u kupaćim kostimima, pa nije čudo da sam bila seks-simbol. U to vrijeme, glumice i pjevačice nisu se utrkivale tko će se prva fotografirati u bikiniju", kroz smijeh je istaknula Suzana koja je privukla pažnju okupljenih.

To je učinila i spisateljica Josipa Pavičić u zanosnoj haljini koja je na sebi imala poseban detalj – broš s porukom „Sve smo mi Severina #nopasaran“. „Severina je jedna vrlo hrabra žena s kojom duboko suosjećam u njenoj boli. Mene je sram države u kojoj živim, ali ovo nije govor mržnje. Dajem podršku apsolutno svakoj ženi koja prolazi kroz ovo, a ima ih puno“, poručila je.

Ovogodišnje dobitnice rado su podržale bivše laureatkinje, operna pjevačica Sandra Bagarić i glumica Mia Begović, koje su također ostavile neizbrisiv trag na domaćoj sceni.

Za novu „Miss Beauty Hrvatske“ izabrana je 21-godišnja Lea Perković iz Samobora, studentica strojarstva i brodogradnje koja se bavi umjetničkim plivanjem. Prvom pratiljom proglašena je 22-godišnja Nensi Rodeš iz Varaždina, a drugom 18-godišnja Aurora Ristović iz Vukovara.

U glazbenom dijelu večeri nastupili su Alka Vuica, Željko Krušlin Kruška, Kristijan Rahimovski i Alena Nezirević Anezi.

Treći po redu "Timeless Beauty" projekt ostat će u sjećanju kao nezaboravan podsjetnik na vječnu unutarnju i vanjsku ljepotu žene, bez obzira na njenu dob, a sljedeće godine se vraća u još raskošnijem izdanju, najavljuju vlasnica projekta Sanja Bjedov i Tamara Roglić.