Večeras u ponoć nova epizoda 'Gospodina Savršenog': 'Osjeća se tenzija u zraku'
Upalite Voyo točno u ponoć i prvi doznajte zbivanja iz nove epizode 'Gospodina Savršenog'
Ako ste mislili da se strasti malo primiruju nakon što su se djevojke u 'Gospodinu Savršenom' bolje upoznale - gledajte dalje! I to sedam dana prije svih - samo na platformi Voyo! Nova epizoda, točno u ponoć donosi dramatične trenutke, priznanja i emocije.
Neočekivana zdravica iznenadila sve: 'Ja sam jako iznenađena'
"Djevojke, moram vam nešto reći", započinje zdravicu jedna od kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni'. No, nije to zdravica koju su njene sustanarke očekivale: "Ja sam očekivala zdravicu kao ono drago mi je da sam tu, želim vam sreću. Kad ono..."
"Osjeća se tenzija u zraku", primjećuje Andrea da je atmosfera na koktel partyju blizu vrenja.
"Ja sam jako iznenađena", komentira Jelena G., ne skrivajući šok nakon što je čula izgovorene riječi druge kandidatkinje.
Osim saznanja koje je izazvalo šuškanja i nagađanja u vili, djevojke su još napetije zbog prve ceremonije ruža. Pred Petrom i Karlom su velike odluke. Prišapnut ćemo vam: prva ceremonija ruža je vrlo dramatična!
Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte u ponoć na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka, 2. veljače i na RTL-u od 21.15!
POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'