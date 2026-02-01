Večeras u ponoć nova epizoda 'Gospodina Savršenog': 'Osjeća se tenzija u zraku'

Ako ste mislili da se strasti malo primiruju nakon što su se djevojke u 'Gospodinu Savršenom' bolje upoznale - gledajte dalje! I to sedam dana prije svih - samo na platformi Voyo! Nova epizoda, točno u ponoć donosi dramatične trenutke, priznanja i emocije.

Foto: Rtl

Neočekivana zdravica iznenadila sve: 'Ja sam jako iznenađena'

"Djevojke, moram vam nešto reći", započinje zdravicu jedna od kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni'. No, nije to zdravica koju su njene sustanarke očekivale: "Ja sam očekivala zdravicu kao ono drago mi je da sam tu, želim vam sreću. Kad ono..."

"Osjeća se tenzija u zraku", primjećuje Andrea da je atmosfera na koktel partyju blizu vrenja.

"Ja sam jako iznenađena", komentira Jelena G., ne skrivajući šok nakon što je čula izgovorene riječi druge kandidatkinje.

Foto: Rtl

Osim saznanja koje je izazvalo šuškanja i nagađanja u vili, djevojke su još napetije zbog prve ceremonije ruža. Pred Petrom i Karlom su velike odluke. Prišapnut ćemo vam: prva ceremonija ruža je vrlo dramatična!

Foto: Rtl

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' gledajte u ponoć na platformi Voyo. Show 'Gospodin Savršeni' pratite od ponedjeljka, 2. veljače i na RTL-u od 21.15!

