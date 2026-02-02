Večeras počinje! Petar i Karlo odmah će dijeliti ruže, a neke djevojke neće ni dospjeti u vilu

Večeras od 21.15 sati na RTL-u s emitiranjem kreće omiljeni 'Gospodin Savršeni'!

Drama, emocije, suze, zabava, svađe, adrenalin, romantika – sve to gledateljima donosi nova dinamična i nepredvidiva sezona showa o kojem se u Lijepoj Našoj najviše priča.

Uzbuđenja počinju već s prvom epizodom kad će novi voditelj Marko Vargek na najvećem grčkom otoku Kreti dočekati novu Gospodu Savršene – Karla i Petra, koji će jedan drugoga konačno upoznati.

Foto: Rtl

No vremena za opuštanje nema jer već prvi dan na Kreti bit će izazovan za obojicu Savršenih, ali i za djevojke, jer ovaj put ide se odmah „na glavu“, bez previše analiziranja, pripreme i plana!

Ovaj put dečki svoje kandidatkinje neće upoznati na prvom cocktail-partyju u vili, nego nešto ranije. Vrijeme je za prve brze spojeve na lokacijama diljem Krete i prve ruže, kojih ipak nema dovoljno za sve djevojke. Drugim riječima, neke od njih neće ni dospjeti u vilu!

Zbunjenost, trema, velika doza samouvjerenosti, urnebesne izjave, neočekivane fizičke aktivnosti, razočarenje, i prvi leptirići u trbuhu, sve to obilježit će prve susrete.

Foto: Rtl

Oduševljene će biti i djevojke, priznavši da su se neke već zaljubile: „Od tebe ću sve uzeti, a ne samo ružu!“

Ipak, jednog će Savršenog na Kreti dočekati pravi šok. Nakon što ugleda tko hoda prema njemu, shvatit će da tu djevojku već poznaje!

„Život je fascinantan. Htjeli smo se bolje upoznali, ali u tom periodu nije bilo moguće, i sad je ovdje!“ poručit će.

„Otkud ti? Ne znam što da kažem“ pitat će se i iznenađenja kandidatkinja, priznavši da se ovom scenariju nije nadala ni u snu.

Otkud se poznaju, kako će proći spojevi i tko će zaraditi svoju prvu ružu, pokazat će prva epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

