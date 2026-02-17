FREEMAIL
GOSPODIN SAVRŠENI /

Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža

Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža
Foto: RTL

Je li ovo početak novih ljubavnih priča ili najvećeg kaosa dosad

17.2.2026.
6:54
Hot.hr
RTL
Nova lica u vili pokreću sukobe, iskrene razgovore i odluke koje nitko nije planirao.

Večer je počela razgovorima o povjerenju i granicama, a jedno je pitanje izazvalo lavinu reakcija. Dok su neke djevojke odlučile zadržati distancu, druge su bez zadrške izrazile razočaranje i sumnju u iskrene namjere Savršenih.

Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža
Foto: RTL

Dolazak novih kandidatkinja dodatno je zapalio atmosferu - od sarkastičnih komentara do otvorenog ogovaranja. Ipak, ubrzo su uslijedili i prvi trenuci zbližavanja, smijeha i iskrenih priznanja o emocijama i očekivanjima.

Jedan spoj posebno je donio nježnost i osjećaj povezanosti, uz riječi: „Nisam imuna kad ga vidim s drugim djevojkama, samo znam gdje sam došla i razumijem situaciju.“

Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža
Foto: RTL

No večer je ubrzo postala još emotivnija. Suze su potekle zbog odlazaka, prijateljstva i nepravde, a jedna djevojka dirnula je sve gestom koja je ostavila vilu bez riječi. I taman kad su se ruže podijelile, stigla je objava koja će natjecanje uvesti u potpuno novu fazu - timovi se razdvajaju i mijenjaju.

Večer u kojoj su prijateljstva bila važnija od ruža
Foto: RTL

Je li ovo početak novih ljubavnih priča ili najvećeg kaosa dosad - ne propustite pratiti od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

Gospodin Savršeni 2026Voyo
