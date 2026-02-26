FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO ĆE MAJA REĆI /

Uživaju na suncu: S kojom to mladom damom Šime u središtu Splita ispija kavu?

Uživaju na suncu: S kojom to mladom damom Šime u središtu Splita ispija kavu?
×
Foto: Šime Elez/Instagram

Šime Elez snimljen je u društvu lijepe kandidatkinje iz nove sezone showa "Gospodin Savršeni", a pridružio im se i Miloš

26.2.2026.
13:40
Hot.hr
Šime Elez/Instagram
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon što se vratio s romantičnog putovanja u Pariz, Šime Elez, kojeg pamtimo iz prošle sezone showa Gospodin Savršeni, vratio se u rodni Split i pohitao na nedavno obnovljen Žnjan, kako bi se našao s društvom koje itekako zna kako privući pozornost!

Naime, na Instagramu Šime Eleza našle su se fotografije s druženja koje je posebno zanimljivo obožavateljima showa "Gospodin Savršeni". U omiljenoj splitskoj aktivnosti, ispijanju kave na suncu, tako su uživali Šime, Miloš te atraktivna kandidatkinja koja je nedavno ušla u kuću kako bi uzdrmala dinamiku među djevojkama koje se bore za naklonost Karla i Petra.

Uživaju na suncu: S kojom to mladom damom Šime u središtu Splita ispija kavu?
Foto: Šime Elez/Instagram

Da je nova sezona privukla veliku pozornost, dokazuje i činjenica da su "bivši Savršeni" pokušali doznati pikanterije od 30-godišnje Žakline Vadaš koja dobro zna kakva je atmosfera bila na Kreti.

Uživaju na suncu: S kojom to mladom damom Šime u središtu Splita ispija kavu?
Foto: @zaklinavadas

Naime, lijepa je Žaklina publiku još i ranije osvojila titulama Miss medija i Miss fotogeničnosti, a gledatelji showa ubrzo će doznati je li joj manekensko iskustvo pomoglo da osvoji naklonost zgodnog Petra koji karijeru modela gradi diljem svijeta, čak i u dalekom Dubaiju.

POGLEDAJTE VIDEO: Bačić u Direktu o japanskim stanovima i Carrie Bradshaw: 'Dogodine ćemo imati vidljive efekte'

Šime ElezMiloš MićovićGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx