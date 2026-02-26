Uživaju na suncu: S kojom to mladom damom Šime u središtu Splita ispija kavu?

Nakon što se vratio s romantičnog putovanja u Pariz, Šime Elez, kojeg pamtimo iz prošle sezone showa Gospodin Savršeni, vratio se u rodni Split i pohitao na nedavno obnovljen Žnjan, kako bi se našao s društvom koje itekako zna kako privući pozornost!

Naime, na Instagramu Šime Eleza našle su se fotografije s druženja koje je posebno zanimljivo obožavateljima showa "Gospodin Savršeni". U omiljenoj splitskoj aktivnosti, ispijanju kave na suncu, tako su uživali Šime, Miloš te atraktivna kandidatkinja koja je nedavno ušla u kuću kako bi uzdrmala dinamiku među djevojkama koje se bore za naklonost Karla i Petra.

Foto: Šime Elez/Instagram

Da je nova sezona privukla veliku pozornost, dokazuje i činjenica da su "bivši Savršeni" pokušali doznati pikanterije od 30-godišnje Žakline Vadaš koja dobro zna kakva je atmosfera bila na Kreti.

Foto: @zaklinavadas

Naime, lijepa je Žaklina publiku još i ranije osvojila titulama Miss medija i Miss fotogeničnosti, a gledatelji showa ubrzo će doznati je li joj manekensko iskustvo pomoglo da osvoji naklonost zgodnog Petra koji karijeru modela gradi diljem svijeta, čak i u dalekom Dubaiju.

