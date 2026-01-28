Tko je djevojka koja je očarala Gospodina Savršenog: 'Je li moguće da smo toliko kompatibilni?'
Prvi su spojevi u tijeku u 'Gospodinu Savršenom', koji pratite na Voyo, sedam dana prije svih. To je ujedno i prilika da se Karlo i Petar bolje upoznaju s djevojkama. Show je tek počeo, no Gospodin Savršeni se posebno oduševio jednom od djevojaka. Priznaje - to nije nikako očekivao.
Gospodin Savršeni iznenadio sam sebe: 'Teško je reći što osjećam'
Intimniji razgovor jedan na jedan s djevojkom koja se natječe za njegovu naklonost, Gospodina Savršenog je ostavio u čudu. Nije očekivao da će mu se jedna od kandidatkinja toliko svidjeti tako rano, na samom početku showa: „S njom imam neki poseban odnos. Kao da se poznajemo dulje nego što se poznajemo.“
Srećom za Gospodina Savršenog, i ona misli jednako: „Daje mi sigurnost. Ali istodobno razumijem da treba još upoznati ostale djevojke. Pa pokušavam ne misliti o tome previše“ i dodaje: „Oboje smo spontani tako da mislim da možemo pronaći dosta sličnosti koje nas zanimaju.“
Priznaje da joj već sada nije svejedno kad je pored njega, a to je još jedna sličnost koju dijeli s Gospodinom Savršenim koji je iznenadio sam sebe:
„Teško je reći što osjećam. Je li moguće da smo toliko kompatibilni? Da jednostavno razmišljamo na isti način.“
