NIJE OČEKIVAO /

Tko je djevojka koja je očarala Gospodina Savršenog: 'Je li moguće da smo toliko kompatibilni?'

Tko je djevojka koja je očarala Gospodina Savršenog: 'Je li moguće da smo toliko kompatibilni?'
Foto: Rtl

'Gospodina Savršenog' gledajte odmah samo na Voyo

28.1.2026.
17:14
Hot.hr
Rtl
Prvi su spojevi u tijeku u 'Gospodinu Savršenom', koji pratite na Voyo, sedam dana prije svih. To je ujedno i prilika da se Karlo i Petar bolje upoznaju s djevojkama. Show je tek počeo, no Gospodin Savršeni se posebno oduševio jednom od djevojaka. Priznaje - to nije nikako očekivao.

Foto: Rtl

Gospodin Savršeni iznenadio sam sebe: 'Teško je reći što osjećam'

Intimniji razgovor jedan na jedan s djevojkom koja se natječe za njegovu naklonost, Gospodina Savršenog je ostavio u čudu. Nije očekivao da će mu se jedna od kandidatkinja toliko svidjeti tako rano, na samom početku showa: „S njom imam neki poseban odnos. Kao da se poznajemo dulje nego što se poznajemo.“ 

Srećom za Gospodina Savršenog, i ona misli jednako: „Daje mi sigurnost. Ali istodobno razumijem da treba još upoznati ostale djevojke. Pa pokušavam ne misliti o tome previše“ i dodaje: „Oboje smo spontani tako da mislim da možemo pronaći dosta sličnosti koje nas zanimaju.“

Priznaje da joj već sada nije svejedno kad je pored njega, a to je još jedna sličnost koju dijeli s Gospodinom Savršenim koji je iznenadio sam sebe: 

„Teško je reći što osjećam. Je li moguće da smo toliko kompatibilni? Da jednostavno razmišljamo na isti način.“

Foto: Rtl

Tko je djevojka koja je zaintrigirala 'Gospodina Savršenog' već na početku showa, pogledajte odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, sedam dana prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka, 2. veljače, show 'Gospodin Savršeni' pratite i na RTL-u od 21.15!

POGLEDAJTE VIDEO: Upoznajte prve tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni': 'Konkurencija? Mislim, pogledaj me'

 

Tko je djevojka koja je očarala Gospodina Savršenog: 'Je li moguće da smo toliko kompatibilni?'