PRIJEDLOG IZ RUSIJE /

Putin: Energetska kriza je stigla. Predložio 'ruku spasa' Europi

Foto: Gavriil Grigorov/Zuma Press/Profimedia

Dodao je da bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutačnu situaciju na Bliskom istoku, iako je napomenuo da je porast cijena vjerojatno privremene prirode

9.3.2026.
18:59
Hina
Gavriil Grigorov/Zuma Press/Profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u ponedjeljak da je iranski rat izazvao globalnu energetsku krizu te upozorio da bi proizvodnja nafte ovisna o transportu kroz Hormuški tjesnac uskoro mogla potpuno stati.

Putin je ponovno dao do znanja da je Rusija spremna opskrbljivati ​​Europu naftom i plinom. Rusija je drugi najveći svjetski izvoznik nafte i posjeduje najveće svjetske rezerve prirodnog plina.

Govoreći na sastanku s vladinim dužnosnicima i čelnicima vodećih ruskih proizvođača nafte i plina, Putin je rekao da je Moskva spremna ponovno surađivati ​​čak i s europskim tvrtkama i kupcima.

"Ako se iznenada odluče preorijentirati i pružiti nam dugoročnu suradnju, oslobođenu političkih pritisaka, spremni smo surađivati ​​i s Europljanima. Ipak, potrebna su nam jamstva da su spremni i voljni surađivati ​i osigurati održivost i stabilnost", rekao je Putin.

Dodao je da bi ruske tvrtke trebale iskoristiti trenutačnu situaciju na Bliskom istoku, iako je napomenuo da je porast cijena vjerojatno privremene prirode.

Cijene nafte u ponedjeljak su premašile 100 dolara po barelu i dosegle vrhunce od 2022. godine jer je Hormuški tjesnac efektivno zatvoren zbog rata s Iranom.

POGLEDAJTE VIDEO: Milijuni naspram tisuća dolara: Kotromanović otkrio što će najviše koštati Amerikance u Iranu

Vladimir PutinRusijaIranBliski Istok
